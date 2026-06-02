De energietransitie kan sneller. Dat constateerden experts van Urgenda, Windunie e.a. in 2012. Ze gingen meteen aan de slag en richtten ‘om | nieuwe energie’ op.

Doel: zoveel mogelijk lokaal opgewekte groene energie op de markt brengen. Zonder winstoogmerk. Voor iedereen. Ook als bij jou in de buurt geen groene energie wordt opgewekt.



om | nieuwe energie heeft nu duizenden klanten: huishoudens, gemeenten en uiteenlopende bedrijven. Van industrie met hoge temperaturen (Pontus Heat Treatment) tot entertainment (AFAS Live en Ziggo Dome). Typisch locaties waar energievoorziening cruciaal is.

Ruim honderd coöperaties leveren stroom aan om | nieuwe energie; van Texel tot Zuid-Limburg en van Zeeland tot Twente. Hun windmolens en zonnepanelen vormen samen “de energiecentrale”.

Maar hoe werkt dat concreet?

Op woensdag 23 september zet om | nieuwe energie de hele dag de deur open voor Duurzame Co-Working Space.

Judith Dunsbergen (business developer) zal nader inzoomen op het coöperatieve energiemodel. En geeft ons alvast een inkijkje in praktijkproeven die nieuwe mogelijkheden bieden. De uitkomsten daarvan worden nog dit jaar uitgerold op de consumentenmarkt.

Tussen 11 en 12 uur is het plenaire inhoudelijke gedeelte.

Aansluitend wordt een lunch aangeboden.

om | nieuwe energie is gevestigd in Amsterdam, op 5 min. lopen van metrostation Bullewijk en Ikea.

De huisregels van Duurzame Co-Working Space zijn, zoals altijd:

• uitsluitend voor professionals in duurzaamheid (en zij die dat serieus willen worden)

• beperkt aantal plaatsen

• inschrijven vooraf is verplicht

Meld je aan via onderstaand formulier.

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