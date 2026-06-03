De Top van Onderop 2026

Vierde editie De Top van Onderop

Op woensdag 18 november 2026 organiseert het Nationaal Klimaat Platform (NKP) de vierde editie van De Top van Onderop. Terwijl wereldleiders in Turkije op de COP31 praten over klimaatverandering, laten we zien dat er in Nederland een krachtige beweging van onderop is, die koers zet naar een duurzame toekomst.

Doeners breken door

De beweging vanuit de samenleving om Nederland toekomstbestendig te maken, is niet te stuiten. Initiatieven winnen aan kracht, projecten groeien en doeners breken door, waarmee de wereld op allerlei terrein rechtvaardiger, schoner, socialer en groener wordt. Het programma van De Top van Onderop staat in het teken van doeners en wat zij allemaal hebben bereikt. Leer van de succesverhalen, laat je inspireren door hun aanpak en je meeslepen door hun vastberadenheid. We starten de dag met theater, zetten Toppers van Onderop in de schijnwerpers, maken de winnaar van de Beste Junior Klimaatspeech bekend en leggen live verbinding met de COP31 in Turkije. Naast het plenaire programma kunnen bezoekers kiezen uit dertig workshops, colleges en sessies over thema’s als taal & beeld, landbouw, voeding & gezondheid, decentrale energiesystemen en de nieuwe economie.

Het programma wordt in september bekend gemaakt

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Wil je deze dag die hoopvol stemt en waar je hernieuwde energie van krijgt niet missen? Reserveer dan nu alvast een gratis kaart en kom de kunst afkijken bij succesvolle projecten. Het is ook een dag bij uitstek om nieuwe contacten leggen. Samen versnellen we de klimaat- en energietransitie en zetten we – in volle vaart – koers naar een toekomstbestendig Nederland.

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