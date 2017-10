Europese bedrijven dragen bij aan het kappen van Amazonewoud voor sojaproductie

De Europese Groenen constateren in het rapport Trends and Risks of Deforestation in the Brazilian Amazon dat de Braziliaanse overheid in feite zelf actief bijdraagt aan de vernieling van dit belangrijke natuurgebied voor zowel biodiversiteit als klimaatverandering. Opmerkelijk genoeg blijkt ook nog eens dat onder andere het Nederlands bedrijfsleven in Brazilië zeer actief is bij de planning en mogelijk ook bij de aanleg van grootschalige infrastructuurprojecten voor vervoer en export van vooral soja. Dat gaat ten koste van grote delen Amazonewoud.

Eickhout gaf samen met een aantal van zijn collega’s opdracht voor dit onderzoek. “De maffiapraktijken rond het illegaal kappen van het woud lijken geen grenzen te kennen. Milieuactivisten zijn hun leven niet meer veilig en ondertussen gaan er dagelijks hectares regenwoud tegen de vlakte. Dit moet stoppen.”

Ontbossing neemt toe

Sinds 2012 neemt ontbossing in Brazilië na jaren van afname weer enorm toe. De Europese Groenen vrezen dat het niveau van ontbossing wel eens groter kan worden dan het in de jaren tachtig was. Toen werd de noodklok geluid en dat leidde tot strengere wetgeving. Het regenwoud wordt nu gekapt ten behoeve van veeteelt en landbouw. Daarbij is soja de grote boosdoener. Het dient vooral als veevoer voor de Europese en Chinese veeteelt.

Omdat soja nu een lange, moeizame weg door het woud moet afleggen naar de havens werkt Brazilië nu met Nederlandse bedrijven en de Nederlandse overheid samen om een zogenaamde transportcorridor dwars door het regenwoud naar zee aan te leggen. Zo kan de soja sneller en makkelijker in bij havens komen voor transport naar onder andere Rotterdam.

Eickhout betreurt het dat Europese en in het bijzonder Nederlandse bedrijven op deze manier indirect betrokken zijn bij de aantasting van het regenwoud. “Afgelopen zomer tekende Nederland nog voor een meer duurzame, Europese productie van soja en andere eiwithoudende gewassen. Nu lijkt het erop dat het met handelsmissies Nederlandse bedrijven promoot om te helpen bij het plannen van de toekomstige infrastructuurprojecten die fnuikend zijn voor het Amazonewoud.”

Europees handels- en landbouwbeleid moet zo ingericht worden dat de import van gewassen die bijdragen aan ontbossing van het regenwoud geen markt kan vinden in Europa, vindt Eickhout. “Zolang wij soja importeren die ten koste gaat van Amazonewoud, zal er iedere dag een leger van kettingzagen en bulldozers door het woud trekken. We zullen die markt dus eerlijker moeten maken. In de prijs van soja zal ook de prijs van de vernietiging van natuur en klimaatschade moeten meegenomen. Daarnaast moeten we eens goed nadenken over de grootte van onze veestapel.”

Rapport

Download het complete rapport Trends and Risks of Deforestation in the Brazilian Amazon (Engels, PDF)