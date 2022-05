Om de soja te produceren die Nederland uit Brazilie importeert, is in dat land maar liefst 4 keer de oppervlakte van de provincie Noord-Holland aan grond nodig. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Profundo in opdracht van Greenpeace. 60 procent van alle soja die Nederland importeert komt uit Brazilië. Deze soja wordt vrijwel geheel voor veevoer gebruikt. In de Europese unie is Nederland de grootste importeur van soja en de import van soja uit Brazilië is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen.

In 2021 is maar liefst 6700.000.000 kilo (6700 miljoen) aan sojabonen, sojameel en sojaolie aangekomen in de havens van Rotterdam en Amsterdam. Ongeveer tweederde van deze sojaproducten wordt weer geëxporteerd naar andere Europese landen, zoals Duitsland, België en Denemarken. Het overgrote deel (meer dan 85 procent) van alle soja verdwijnt als veevoer in de magen van Europese koeien, kippen en varkens.

“Deze nieuwe cijfers bevestigen de enorme druk die de Europese veevoer-import legt op grondgebruik in Brazilië. Nederland is de poort van Europa voor de import van producten waarvoor natuur wordt verwoest en mensenrechten geschonden”, zegt Andy Palmen, directeur van Greenpeace Nederland.

Europese Bossenwet

De cijfers komen aan de vooravond van de actie die Greenpeace Nederland heeft aangekondigd tegen soja-vrachtschip Crimson Ace dat onlangs is vertrokken uit Brazilië en onderweg is naar Amsterdam. Jaarlijks komen er honderden schepen met palmolie, vlees en soja naar onze havens.

In de Europese Unie is een wet in de maak die Europese en Nederlandse betrokkenheid bij zulke misstanden moet stoppen. “Op dit moment dragen jij en ik met onze dagelijkse boodschappen onbedoeld bij aan natuurverwoesting. Het huidige wetsvoorstel voor ontbossingsvrije producten zou dit moeten voorkomen, maar is zo lek als een mandje. Onze overheid moet er echt voor zorgen dat dit wetsvoorstel verbeterd wordt om daarmee de Europese handel in natuurvernietiging stop te zetten.” Het wetsvoorstel beschermt nu alleen ‘bossen’, en niet andere natuurgebieden zoals de Braziliaanse Cerrado. Terwijl bijna de helft van alle Braziliaanse soja-importen uit dit natuurgebied komen. Ook zijn de internationale mensenrechten onvoldoende verankerd, waardoor Inheemse en lokale groepen, die het meest te lijden hebben onder de sojateelt, niet goed worden beschermd.

Op 28 juni komt de Europese Milieuraad bijeen om te vergaderen over het wetsvoorstel voor ontbossingsvrije producten. Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof zal hier namens Nederland bij aanwezig zijn. Greenpeace Nederland blijft de soja-lading van de Crimson Ace volgen en als minister Van der Wal en haar Europese collega’s de wet niet verbeteren, komt Greenpeace in actie.