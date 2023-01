De eerste 100 duizend handtekeningen zijn binnen voor het Europese burgerinitiatief ‘Good Clothes Fair Pay’ dat zich hard maakt voor een leefbaar loon voor kledingmakers wereldwijd. Bijna 60% van de handtekeningen is gezet door mensen met een Nederlandse nationaliteit. Het behalen van de mijlpaal van 100 duizend is belangrijk om in meer Europese landen handtekeningen te werven voor het wetsvoorstel.

De ondertekenaars vragen om Europese wetgeving waarmee alle bedrijven die in Europa kleding, schoenen of textiel verkopen verantwoordelijk worden voor het betalen van een leefbaar loon in hun productieketens. Dit wetsvoorstel is voor de zomer van 2022 ingediend door ASN Bank, samen met andere maatschappelijke organisaties en experts.

Meer ambitie nodig in huidige richtlijnen

Het wetsvoorstel van ‘Good Clothes Fair Pay’ sluit aan bij de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), een Europese richtlijn voor bedrijven om te rapporteren over hun impact op mens en milieu maar is specifieker en ambitieuzer dan deze brede Europese wetgeving. Daarnaast sluit het voorstel aan bij het Nederlandse voorstel voor een ‘Initiatiefwet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen’. Deze wordt aanstaande woensdag besproken door de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer.

Op tijd betalen en vooraf annuleren

Kirsten Kossen, senior adviseur mensenrechten bij ASN Bank zegt over het wetsvoorstel: ‘Het is veelomvattend. Er staat bijvoorbeeld in dat de kledingleverancier op tijd wordt betaald, met een termijn van 60 dagen. Wat we namelijk zagen, zeker tijdens de pandemie, is dat kledingbedrijven orders cancelden die al in productie of zelfs klaar waren.

Er waren bijvoorbeeld last minute geen nette pakken meer nodig, maar joggingbroeken. Terwijl die nette pakken wel al klaarlagen. Het risico van zo’n te late wijziging en de bijbehorende kosten komen voor rekening van de fabriek, waardoor kledingarbeiders worden ontslagen of hun loon niet ontvangen terwijl ze het werk al gedaan hebben. Daarom zit er in het wetsvoorstel ook een clausule dat een order minimaal 30 dagen van tevoren geannuleerd moet worden. En er wordt openheid over de salarissen geëist.’