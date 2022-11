De inkoopprijs van een T-shirt uit Azië is in 2021 gedaald naar €2,53, dat is minder dan de gemiddelde consumentenprijs van een brood. Dat blijkt uit een berekening van Solidaridad op basis van cijfers van Eurostat/CBS. Wereldwijd zijn miljoenen mensen in de kleding-, textiel- en schoenenproductie de dupe van deze lage prijzen. Ze krijgen niet genoeg betaald om in hun basisbehoeften te voorzien. Nieuwe Europese regels kunnen daar een einde aan maken. Daarom voert Solidaridad in de week van Black Friday campagne voor Europese regelgeving met de SignaStore, in hartje Utrecht. Daar kunnen bezoekers hun handtekening zetten voor het burgerinitiatief ‘Good Clothes Fair Pay’.

Race to the bottom moet stoppen

Terwijl Nederland kampt met gierende inflatie, zijn de inkoopprijzen voor kleding en schoenen uit Azië de laatste jaren gedaald. “Het is een race to the bottom”, zegt Heske Verburg van Solidaridad. “Omdat kleding uit Azië goedkoper wordt, is er nog minder ruimte om de makers van kleding fatsoenlijk te belonen.” Hogere winkelprijzen voor kleding worden niet veroorzaakt door de kledingproducenten, maar door de stijgende energie- en personeelskosten in Nederland. Dat winkels, modemerken en consumenten kiezen voor steeds goedkopere kleding heeft ernstige gevolgen voor de makers en het milieu. Consumenten kopen meer kleding, maar door de lage inkoopprijzen is de kwaliteit vaak slecht. De keerzijde van de lage stuksprijzen is de korte periode dat kleding draagbaar is. Verburg: “Ook de consument is slechter af door haar eigen koopwoede, nog afgezien van het feit dat het in veel gevallen onverantwoord is hoe onze kleding wordt gemaakt.”

Europese petitie voor leefbaar loon textielwerkers

In de mondiale kleding-, textiel- en schoenenproductie ontvangen miljoenen textielwerkers geen leefbaar loon, terwijl modemerken en retailers miljarden-winsten maken. Daarom heeft Solidaridad zich aangesloten bij de campagne Good Clothes Fair Pay, een Europees burgerinitiatief voor een leefbaar loon voor textielwerkers. Deze petitie vraagt Brussel om nieuwe Europese wetgeving. Die wetgeving is een eerste stap naar leefbare lonen. “Alleen Europese regelgeving kan de neerwaartse spiraal van lage prijzen, lage kwaliteit en slechte productieomstandigheden stoppen. Dat willen we op de agenda in Brussel zetten. Je handtekening zetten is een hele krachtige manier om verandering te eisen.” zegt Verburg.

SignaStore in hartje Utrecht

Op vrijdag 25 november is het Black Friday. Op deze dag stunten winkeliers met torenhoge kortingen. Solidaridad opent op 22 november de SignaStore in het centrum Utrecht, om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen voor een leefbaar loon voor textielwerkers. Bezoekers tekenen in deze pop-up store op muren, banken en andere meubelstukken in de ruimte. Kunstenaar JanisdeMan zet als eerste zijn handtekening bij de opening van de SignaStore op dinsdag 22 november om 16.00 uur. Het adres is Voor Clarenburg 6 in Utrecht. De openingstijden van de SignaStore zijn:

Dinsdag 22 november | 12:00 – 17:30 uur

Woensdag 23 november | 12:00 – 17:30 uur

Donderdag 24 november | 12:00 – 20:30 uur (in de avond filmscreening met FashionRevolution)

Vrijdag 25 november (Black Friday) | 10:00 – 20:30 uur

Zaterdag 26 november | 12:00 – 17:30 uur

Zondag 27 november | 12:00 – 17:30 uur