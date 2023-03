Hoe kun je wetgeving en andere beleidsinstrumenten zo effectief mogelijk inzetten om de kledingindustrie te verduurzamen? Het nieuwe rapport van Katalyst Initiative geeft inzicht in de ‘knoppen om aan te draaien’ om deze sector te verduurzamen. De focus ligt daarbij op het realiseren van een leefbaar loon voor de makers van onze kleding. ASN Bank maakte dit rapport mede mogelijk.

In de publicatie Trade Realities, building blocks for the garment industry wordt duidelijk hoe de handelsstromen in de kledingindustrie eruit zien, en welk effect nieuwe wetgeving en beleid daarmee heeft op de sector. Kirsten Kossen, mensenrechtenexpert bij ASN Bank: “de waarde van dit onderzoek is dat het ons leert hoe we zoveel mogelijk impact kunnen realiseren in het verduurzamen van deze sector. Die kennis is waardevol als belegger in de kledingindustrie via de ASN beleggingsfondsen, maar ook voor het door ons geïnitieerde Europese wetsvoorstel voor een leefbaar loon in de kledingindustrie.’

Relevant is bijvoorbeeld dat sommige kledingproducerende landen bijna al hun kleding exporteren naar de VS, zoals Mexico en Haïti, terwijl andere landen voor 90% naar de Europese Unie exporteren, denk aan Albanië, Bosnië en Herzegovina. Kirsten: “Ons wetsvoorstel voor een leefbaar loon zal dus vooral effect hebben voor kledingarbeiders in landen die veel exporteren naar Europa.”

Leefbaar loon via Good Clothes Fair Pay

ASN Bank neemt sinds 2016 het voortouw om een leefbaar loon voor kledingmakers te agenderen. We spreken erover met kledingbedrijven en inspireren anderen die er iets aan willen doen. ASN Bank wil Europese wetgeving die bedrijven verplicht een leefbaar loon te betalen aan de mensen die onze kleding maken. Om dit te bereiken zijn we het Europees Burgerinitiatief Good Clothes Fair Pay gestart. Daarvoor moeten we 1 miljoen handtekeningen verzamelen, verspreid over minstens zeven EU-landen. Inmiddels hebben meet dan 100.000 mensen hun handtekening gezet.