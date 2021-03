Duurzaamheidsinformatie in check-out van webwinkel leidt tot bezorgkeuze met minder CO2-uitstoot

Consumenten in de check-out van de webwinkel stimuleren om de meest duurzame bezorgoptie te kiezen, is effectief. De beste manier om dit te doen, is het aanbieden van informatie over de CO2-uitstoot van de bezorgopties en/of het vooraf aanvinken van de duurzaamste keuze als standaard. Dit blijkt uit onderzoek naar de effecten van duurzaamheidsinterventies op bezorgkeuzes, dat in opdracht van Thuiswinkel.org en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is uitgevoerd.

“Het onderzoek laat zien dat een of meerdere simpele interventies op de check-outpagina van webwinkels al kunnen leiden tot duurzamere bezorgkeuzes van consumenten”, vertelt Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org. “Op deze manier kunnen webwinkeliers op eenvoudige wijze al bijdragen aan de vermindering van de CO₂-uitstoot bij de pakketbezorging in de ‘last mile’.

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat): “Dit onderzoek laat zien dat duurzaam soms heel simpel kan zijn. En dat is mooi. Geef mensen bewust de keuze, en kiezen voor schoon wordt gestimuleerd. Het geeft een goed gevoel, kost niets extra en helpt ook nog eens voor de schone lucht in je eigen straat. Ik hoop dat veel webwinkels en hun klanten hier hun voordeel mee doen.”

Positief effect op bezorgkeuze

In het onderzoek mochten de respondenten een cadeau uitzoeken, waarna zij werden doorgestuurd naar een van de vijf check-outpagina’s en daar een bezorgkeuze moesten maken. De bezorgopties waren hetzelfde, maar de pagina’s verschilden in de manier waarop de informatie over de CO 2 -impact werd gepresenteerd.

Het onderzoek laat zien dat het verstrekken van informatie over de CO 2 -impact van de aangeboden bezorgopties een positieve impact heeft op de bezorgkeuze van consumenten. Waar in de groep zonder extra informatie 8,1% van de respondenten koos voor de meest duurzame bezorging, lag dit percentage bij de groepen waarin alleen informatie over de CO 2 -impact werd gegeven met gemiddeld 16% bijna twee keer zo hoog. Een zogenoemde dubbele interventie, waarbij zowel informatie wordt gegeven als de duurzaamste optie standaard staat aangevinkt, blijkt het meeste effect te sorteren: bijna 30% van de consumenten kiest in dat geval voor de meest duurzame optie.

“Wij adviseren webwinkeliers dan ook om een tweeledige interventie op te nemen op de check-outpagina”, aldus Wijnand Jongen. “Dit is de meest logische en natuurlijke plek voor deze interventies, omdat de online consument hier in het aankoopproces de keuze voor de bezorgoptie maakt en daar dus nog beïnvloed kan worden. Via Bewust Bezorgd kunnen webwinkels dit op een gemakkelijke manier doen”.

Ander symbool voor duurzame keuze

Tot slot bleek uit het onderzoek dat consumenten een groen blaadje niet per se als symbool zien voor een duurzame optie, ondanks het positieve effect op een duurzame keuze in dit onderzoek. Daarnaast geven de resultaten het vermoeden dat het groene blaadje als duurzaamheidssymbool onvoldoende opvallendheid, begrijpelijkheid en zeggingskracht heeft. Voor een eventueel vervolgonderzoek is het interessant om te testen of een symbool dat beter herkend en meer geassocieerd wordt met duurzaamheid, een groter effect laat zien op het kiezen van de duurzaamste bezorgoptie.