University of Groningen Business School (UGBS) heeft de negende editie gepubliceerd in de Essayreeks ‘Duurzaamheidsverslaggeving na de CSRD’. Dit keer zijn de auditors aan het woord in combinatie met hun opdrachtgevers: de opstellers van het duurzaamheidsverslag. Duurzaamheidsverslaggeving na de CSRD – Sustainability assurance ter verhoging van de kwaliteit van duurzaamheidsinformatie: Wat kunnen we leren van opstellers en auditors?

Al in de jaren 90 van de vorige eeuw werden auditors – vaak accountants – gevraagd om eerst milieujaarverslagen – later duurzaamheidsverslagen van assurance te voorzien (te controleren of te beoordelen). Daar hadden ondernemingen zo hun eigen redenen voor en voor de betrokken accountants was dit iets geheel nieuw. Dit alles heeft zich ontwikkeld tot op de dag van vandaag en nu geven enkele opstellers en auditors in deze essay hun visie op verslaggeving en assurance.

In dit essay gaan we specifiek in op de assurance opdracht zelf en de voorbereiding daarvan door de opsteller. Ook hebben we een vertegenwoordiger van institutionele investeerders gesproken. Wat verwachten zij van de assuranceopdracht?

Auteurs: Nancy Kamp-Roelands, Dick de Waard, Adrianca Mens, Jurgen Wagenaar en Klaas Zwaagman.