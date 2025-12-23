Een branchebrede internationale werkgroep kondigde onlangs de lancering aan van het ‘Sustainable Print Manifesto’, een onafhankelijk ontwikkeld, branchebreed initiatief dat een eenvoudig, praktisch en universeel relevant kader biedt om de duurzaamheid in alle drukwerksectoren te vergroten.

Het project is gebaseerd op de overtuiging dat de drukwerksector meer, en niet minder, moet samenwerken om vooruitgang te boeken. Te veel duurzaamheidsinitiatieven zijn momenteel gefragmenteerd – beïnvloed door lokale regelgeving, technologische beperkingen, individuele bedrijfsprioriteiten of regionale nuances. Het nieuwe Manifest voor Duurzaam Drukwerk wil deze fragmentatie overstijgen en een wereldwijd relevant blauwdruk bieden voor continue verbetering, gezamenlijk leren en betere collectieve vooruitgang.

Het doel van het manifest is eenvoudig: een gemeenschappelijke taal creëren voor duurzaam drukwerk. Een taal die complexiteit vereenvoudigt en elk drukbedrijf in staat stelt concrete stappen te zetten om duurzamer te worden. Of het nu gaat om commercieel drukwerk, verpakkingen, grootformaatdruk, textiel, etiketten of industriële productie, het Manifest is bewust print-agnostisch en compatibel met elk proces, elke technologie of elk bedrijfsmodel.

In tegenstelling tot traditionele, van bovenaf opgelegde standaarden, heeft het Manifest geen enkele auteur. Het is gezamenlijk tot stand gekomen door middel van elf werkgroepbijeenkomsten, een topconferentie met diverse belanghebbenden in Valencia, een reeks webinars en meerdere diepgaande artikelen. De afgelopen twaalf maanden hebben drukkerijen, fabrikanten, merken, retailers, technologen, consultants en brancheorganisaties inzichten ingebracht, aannames ter discussie gesteld en meegeschreven aan een document dat is ontworpen om de sector te verenigen rond duidelijke, uitvoerbare duurzaamheidsprincipes.

Merken en retailers zijn ook geraadpleegd tijdens de ontwikkeling, zodat het document aansluit op de praktijk, de verwachtingen en de toekomstgerichte duurzaamheidsprioriteiten. Het Manifest is niet bedoeld om het werk van brancheverenigingen of bestaande kaders te vervangen, maar is ontworpen als een neutrale, verbindende leidraad – een leidraad die boven technische en regelgevende barrières staat en toegankelijk is voor elk bedrijf, waar ook ter wereld.

Een heldere set van 9 praktische principes

De kern van het Manifest wordt gevormd door een set van negen praktische, niet-concurrentiële principes die elke organisatie direct kan overnemen. Deze principes richten zich op concrete acties die de milieuprestaties vandaag de dag verbeteren – zonder grote investeringen of radicale operationele veranderingen. Ze omvatten: doelgericht drukwerk ontwerpen; efficiënt produceren; kiezen voor betere, milieuvriendelijkere materialen en inkten; afval minimaliseren; CO2-uitstoot en energieverbruik verminderen; waterbeheer verbeteren; afwerking alleen toepassen waar het waarde toevoegt; operationele materialen recyclen en hergebruiken; en de impact transparant communiceren met behulp van accurate, op data gebaseerde rapportages. Gebaseerd op de levenscyclusbenadering, bieden de negen principes een universeel relevant en toegankelijk kader dat schaalbaar is voor bedrijven van elke omvang, in elke sector, overal ter wereld.

Op weg naar een meer collaboratieve, eensgezinde en ambitieuze toekomst

Naarmate het initiatief groeit, worden brancheorganisaties, leveranciers, drukkerijen, afwerkingsbedrijven, technologieleveranciers en merken uitgenodigd om hun steun toe te zeggen. De ambitie is om een ​​wereldwijde gemeenschap te creëren die zich inzet voor leren, handelen en elkaar helpen bij het bevorderen van duurzame praktijken – en zo de printindustrie uiteindelijk positioneren als een baken van verantwoorde innovatie voor de bredere maakindustrie.

Carlos Lahoz van HP, een van de oprichtende partners: ‘Ik geloof in de waarde van print en de positieve impact die het heeft op de wereld. Maar ik geloof ook dat er nog ruimte is voor verbetering. Om innovatie en vooruitgang te versnellen, is samenwerking essentieel. Samenwerking gebaseerd op vertrouwen en transparantie, gericht op een gedeeld doel. Dat is waar dit manifest naar streeft, en daarom onderschrijf ik de principes ervan.’ Deze toewijding aan gezamenlijke vooruitgang wordt gedeeld door veel van de organisaties die het Manifest voor Duurzaam Printen steunen.

Oprichtende partners en ondersteunende organisaties

Om dit onafhankelijke initiatief mogelijk te maken, heeft een groep visionaire oprichtende partners financiële en strategische steun verleend om de ontwikkeling ervan te garanderen. Deze bedrijven zijn onder andere: HP, CarbonQuota, Gallus, Domino Printing Sciences, FuturePrint, Sun Chemical, Nazdar, Kavalan, io.tt, CPI Books, The PackScout, CIMPRESS en Bespoke.

Het manifest wordt ook gesteund door belangrijke internationale brancheorganisaties, waaronder: BPIF & IPIA (VK), VIGC (België) en PRINTING United Alliance (VS).