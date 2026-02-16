Na het succes van de ananas zonder kroon zet Albert Heijn eenzelfde stap met bospeen. De supermarktketen verkoopt vanaf vandaag bospeen met minder loof. Deze innovatie biedt voordelen voor het milieu, telers, klanten en winkels.

Bospeen met minder loof heeft de volgende voordelen:

Verpakking bestaat uit minder plastic -> 30% plasticbesparing per jaar;

39.029 kg minder CO2e-uitstoot omdat er 62 minder vrachtwagenritten (per jaar) nodig zijn voor transport;

Loof blijft achter op het land en is daarmee een natuurlijke meststof;

Na aankoop klaar om te eten en van dezelfde kwaliteit en versheid als bospeen met loof;

Ruimtebesparend in het winkelschap en groentelade.

Brigitta Hogenes, verantwoordelijk voor duurzaamheid, kwaliteit en gezondheid bij Albert Heijn, geeft aan: “Wij zijn bij Albert Heijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om producten en ketens te verduurzamen. Waar we maar kunnen, willen wij de impact op de planeet verminderen. De introductie van de bospeen met minder loof is weer een concreet voorbeeld van hoe wij duurzaam, praktisch en klantgericht handelen combineren. Albert Heijn blijft zich inzetten voor innovaties die zowel het milieu als de klanttevredenheid ten goede komen.”

Beter voor Natuur & Boer

Albert Heijn koopt aardappelen, groente en fruit zo dichtbij als mogelijk en zo ver als noodzakelijk. Albert Heijn werkt op basis van lange termijn samenwerking, vaak al generaties lang. In Nederland binnen het Beter voor Natuur & Boer-programma met 469 boeren en telers voor aardappelen, groente en fruit en met ruim 150 leveranciers van buiten Nederland binnen het Positive Produce for People and Planet-programma. In beide programma’s investeert Albert Heijn samen met de telers in smaak, kwaliteit, innovatie, klimaat en biodiversiteit.