Collega’s van CSU en de Gemeente Rotterdam hebben deze maand samen de eerste bomen geplant van een nieuw bos in Spijkenisse. Deze aanplant maakt deel uit van de gezamenlijke afspraak om de CO₂-uitstoot die vrijkomt tijdens de schoonmaakwerkzaamheden bij de gemeente volledig te compenseren.

In samenwerking met Staatsbosbeheer legt CSU 2 hectare nieuw bos aan. Dit bos draagt bij aan de opslag van 1.500 ton CO₂ en biedt tegelijkertijd ruimte aan biodiversiteit, natuurherstel en recreatie. Daarmee krijgt de duurzaamheidsambitie die in het contract tussen CSU en Gemeente Rotterdam is vastgelegd een concrete en zichtbare invulling.

Tijdens de plantdag werd gewerkt onder frisse omstandigheden, maar met veel enthousiasme en saamhorigheid: een symbolische start van een langdurige inzet voor schone lucht, een gezonde leefomgeving en een toekomstbestendig Rotterdam.

Sylvia Kort, productmanager Gemeente Rotterdam: “Met deze gezamenlijke plantdag zetten we een zichtbare stap richting een schoner en klimaatbestendig Rotterdam en omgeving. Het is mooi om te zien hoe onze samenwerking met CSU niet alleen op papier duurzaam is, maar vooral in de praktijk voelbaar wordt.”

Niels van Geenhuizen, manager duurzaamheid CSU: “De belofte om uitstoot te compenseren krijgt vandaag letterlijk wortels. Samen met Gemeente Rotterdam bouwen we aan een groene erfenis die verder reikt dan onze samenwerking, voor mensen, biodiversiteit en de stad van morgen.”