Solliciteren én de natuur versterken: bij Aalberts Bouw kan het vanaf nu tegelijk. Voor elke stap die een kandidaat zet in het sollicitatieproces, plant het bouw- en ontwikkelbedrijf een boom in natuurgebied Polder Bolgerijen. De actie wordt uitgevoerd in samenwerking met Utrechts Landschap.

Met de wervingscampagne wil Aalberts bijdragen aan het herstel van natuur in de regio én nieuwe collega’s aantrekken die werk willen maken van een duurzame toekomst. De bomen helpen bij het verbeteren van de bodem, het verminderen van CO₂-uitstoot en het vergroten van de biodiversiteit en passen daarmee bij de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf.

Officieel startmoment met symbolische boomplanting

Vrijdag 6 maart plantten 15 medewerkers van Aalberts onder begeleiding van medewerkers van Utrechts Landschap de eerste duizend bomen.

“We versterken de natuur én maken onze omgeving mooier en gezonder,” zegt Daniël Aalberts, Algemeen Directeur bij Aalberts. “Bouwen aan het betere is voor ons geen slogan maar een belofte. Met deze wervingsactie gaan duurzaamheid en het aantrekken van mensen die bij ons passen hand in hand. Om onze belofte kracht bij te zetten gaan we vandaag goed van start en planten we maar liefst duizend bomen. Na de zomer gaan we de overige bomen planten met onze nieuwe medewerkers.”

Bomen van levensbelang voor Utrechtse natuur

De bomen zijn aangeplant in Polder Bolgerijen in Vijfheerenlanden, een van de gebieden waar extra groen hard nodig is. Anne Reichgelt, regiohoofd bij Utrechts Landschap: “Bomen zijn van levensbelang, maar door droogte, ziektes en stikstof gaat de natuur achteruit. Om de bossen en landgoederen in Utrecht gezond te houden, is het planten van nieuwe bomen essentieel. Daarom zijn we blij met deze ludieke actie van Aalberts.”

De bomenactie van Aalberts loopt nog tot de bouwvak in juli. Meer informatie over de actie is te vinden op bijaalbertszitjegoed.nl.

Over Aalberts

Aalberts ontwikkelt, bouwt en beheert duurzame woon-, werk- en leefomgevingen. Vanuit een langetermijnvisie werkt Aalberts aan toekomstbestendige oplossingen voor mens en omgeving.

Foto van Merel Hurkmans, Shepherd & Fox: Medewerkers van Aalberts krijgen instructie over de juiste aanplant van de jonge bomen.