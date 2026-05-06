In vijf jaar tijd hebben ticketplatform Weeztix en Trees for All samen met festivalgangers 20.000 nieuwe bomen geplant. Bezoekers konden bij aankoop van hun ticket een donatie doen voor meer bomen en bossen wereldwijd. Trees for All heeft de bomen geplant in meerdere bosprojecten in Nederland en in het buitenland.

Donatieoptie bij ticketverkoop

Vijf jaar geleden voegde Weeztix voor het eerst een optionele donatiemogelijkheid toe aan de ticketshops van verschillende evenementen. Hiermee wilde het platform bezoekers de mogelijkheid geven om op een laagdrempelige manier bij te dragen aan de aanplant van meer bomen wereldwijd. Duizenden bezoekers van onder andere Paaspop, Extrema Outdoor België, Soenda, Solar en Verknipt Festival maakten gebruik van de optie, wat resulteerde in €100.000 om nieuwe bomen mee te planten.

Belang van bomen tijdens evenementen

Trees for All heeft de helft van deze bomen in Nederland geplant en de andere helft in bosprojecten in Bolivia, Mexico, Indonesië en Vietnam. “Bomen zijn onmisbaar voor het klimaat, de natuur en voor mensen”, zegt Marieke Romano, directeur van Trees for All. “Dat zie je wereldwijd, maar ook dicht bij huis. Naast zuurstof en CO2-opslag zorgen bomen bijvoorbeeld voor schaduw en verkoeling, ook op een hete festivaldag. En bij hevige regenbuien verminderen ze overstromingsgevaar doordat één boom honderden liters water kan verwerken.”

Bewustwording vergroten

Met dit initiatief laten Weeztix en Trees for All zien hoe de evenementenbranche samen met bezoekers op een laagdrempelige en tastbare manier kan bijdragen aan meer natuur. Begin juni wordt de samenwerking in een nieuw jasje gestoken om de festivalbranche gerichter te vergroenen met nieuwe activiteiten. Marieke Romano: “Samen willen we nog meer bezoekers bewustmaken van het belang van bomen en hen op een laagdrempelige manier uitnodigen een eerste groene stap te zetten. Elke boom maakt verschil.”