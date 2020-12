Blockheating bundelt de krachten met C3Living om een nieuw Cradle to Cradle-model voor duurzame Edge-datacenters te produceren

C3 Living, de Nederlandse nationale leider in tijdelijke huisvesting in een cradle to cradle concept, kondigt samen met Blockheating aan dat ze hun krachten hebben gebundeld. Blockheating is een bedrijf dat gespecialiseerd is in duurzame data centers- om aan de groeiende vraag naar edge computing te voldoen met groene, alles-in-één gecontaineriseerde datacenters die energie recyclen tot een warmtebron voor kassen in de gemeenschap. In de samenwerking gaat Blockheating haar datacenters voor bedrijfskassen implementeren in een cradle to cradle constructie.

Hoewel veel grote steden de bouw van datacenters hebben vertraagd of gestopt als gevolg van overbelaste elektriciteitsnetten en milieuproblemen, stimuleren technologische trends zoals IoT en 5G de vraag naar meer gedistribueerde infrastructuur met lage latentie. Blockheating en C3 Living werken samen om aan deze groeiende behoeften te voldoen, door de lokale inzet van kosteneffectieve, efficiënte, krachtige datacenters die goed zijn voor klanten en het milieu te versnellen.

Blockheating zag deze verschuiving ook als een kans om de duurzaamheid van datacenters een stap verder te brengen door hun datacenters te implementeren in een cradle to cradle constructie. Ze vonden deze mogelijkheid bij C3 Living. Dit gecombineerd met het uitvinden van een nieuwe manier van waterkoeling van servers die die warmte bij temperaturen tot 65 ° C verzorgt zonder het gebruik van warmte pompen of airconditioning. Maakt het mogelijk deze warmte te benutten als een betrouwbaar, goedkoop en milieuvriendelijk alternatief voor aardgas. Om het concept op de markt te brengen, zochten ze een contractpartner die zich evenzeer inzet voor het wegnemen van de milieu-impact van de container en het vergroten van de keuzevrijheid in het bouwproces. De samenwerking met C3 Living, die de nieuwe gedistribueerde datacenters met demontabele opties heeft ontworpen, maakt het voor Blockheating mogelijk om efficiënt op te schalen en duurzaamheidsdoelen te bereiken. Hierdoor kunnen de klanten van Blockheating de financiële en CO2 reducerende voordelen van circulariteit krijgen.

In Nederland staat ruim 3700 hectare bedrijfskassen. Elk datacenter naast een kas kan worden gebruikt om 2 hectare in de zomer en 0,5 in de winter te verwarmen – genoeg om elk jaar tonnen tomaten te telen. De door de server gegenereerde warmte die Blockheating aan commerciële telers verkoopt, kost aanzienlijk minder dan aardgas, en minder gasverbruik betekent minder CO2-productie. Tel dat op bij het tot 100% uitgestelde afval als gevolg van de cradle to cradle ontwikkeling van C3 Living. Bovendien, de watergekoelde servers in het datacenter de behoefte aan airconditioning overbodig maken, waardoor er minder materialen nodig zijn, maar vooral: een extra besparing van 25-30% op het stroomverbruik.

“Jeroen creëerde met Blockheating een innovatief, snelgroeiend Limburgs bedrijf, met een toewijding aan groen ondernemen. Net als wij erkennen zij dat duurzaamheid, op de juiste manier geïmplementeerd, ook onze mensen in staat stelt om verandering te brengen om het vak te leren. ” zegt Peter Broekmans, directeur Rendiz, moederbedrijf van C3 Living. “We zijn er trots op dat C3 Living mensen in staat stelt om te werken en met projecten als blokverwarming diegenen die de uitdaging aangaan om iets extra’s te doen. De behuizing is speciaal gebouwd om flexibiliteit, prestaties en energie-efficiëntie te maximaliseren. Dat was precies wat Blockheating nodig had om hun technische uitdagingen aan te pakken en een competitief, nieuw bedrijfsmodel te lanceren dat ook iets goeds doet voor het milieu. We zijn verheugd om onze maatwerkoplossingen te realiseren zoals deze behuizing van hun datacenters waar we als ondernemingen samen door kunnen groeien.”

“C3 Living is voor ons een ideale partner. Ze delen onze mening dat afval een keuze is, wat betekent dat iets pas afval wordt als je besluit dat het geen zin meer heeft”, aldus Jeroen Burks, CEO, Blockheating. “We kozen voor C3 Living vanwege hun duurzaamheidsreferenties en de manier waarop ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in staat stellen werkervaring op te doen. Het technisch projectmanagement heeft ons in staat gesteld onze ontwikkeling te versnellen. Bovendien gaat ons budget veel verder met C3 Living dan met conventionele architectuur, waardoor we alle aanvullende ontwerpen kunnen integreren die we nodig hebben om onze visie op de markt te brengen. We kijken uit naar een langdurige relatie met C3 Living die onze klanten helpt hun doelen te bereiken en tegelijkertijd praktische voordelen biedt aan industrieën buiten de woningsector. “