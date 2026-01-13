Unilin Panels ontving de Cradle to Cradle Certified Full Scope Bronze V4.0-certificering voor zijn volledige assortiment brute en gemelamineerde MDF en Clicwall. Daarmee zet de panelendivisie van Unilin een grote stap vooruit: waar MDF tot nu toe enkel gecertificeerd was voor materiaalgezondheid, voldoet het gamma vandaag ook aan de strenge eisen in de andere categorieën van Cradle to Cradle Certified: productcirculariteit, sociale rechtvaardigheid, water- en bodembeheer, en schone lucht en klimaatbescherming. Een wereldprimeur voor MDF.

Cradle to Cradle Certified geldt als een van de strengste, onafhankelijk gecontroleerde duurzaamheidsstandaarden ter wereld. Het label beoordeelt niet alleen de samenstelling en veiligheid van een product, maar ook de impact op de omgeving. Zo onderstreept Unilin Panels met dit nieuwe certificaat zijn ambitie om MDF te produceren die niet alleen veilig is, maar ook verantwoord op het vlak van productcirculariteit, sociale rechtvaardigheid, water- en bodembeheer, en schone lucht en klimaatbescherming.

Het programma werkt met vier niveaus: Bronze, Silver, Gold en Platinum. Cradle to Cradle Certified is bovendien progressief: wie het label wil behouden, moet aantoonbaar blijven verbeteren en doorgroeien. Het gaat dus niet om een eenmalige audit, maar om een traject dat innovatie en transparantie continu stimuleert.

Vijf pijlers

Unilin Panels liet zowel zijn brute MDF en HDF, waaronder het Fibrabel-gamma en alle MDF-specialiteiten, en zijn gemelamineerde MDF, waaronder Clicwall, nu binnen elk domein beoordelen volgens de strenge standaard. Dat betekent dat het assortiment niet langer enkel binnen materiaalgezondheid wordt geëvalueerd, maar ook binnen de vier andere categorieën. Het resultaat is een Full Scope Bronze V4.0-certificering, gebaseerd op vijf pijlers:

Materiaalgezondheid: De grondstoffen voor MDF worden grondig gescreend op chemicaliën om ervoor te zorgen dat ze veilig zijn voor mens en milieu. Productcirculariteit: Dankzij het gebruik van 100% herwonnen hout, de gepatenteerde Osiris-technologie achter ’s werelds eerste industriële MDF-recyclinginstallatie, en het terugnameprogramma voor houtafval ‘Recover’, sluit Unilin Panels de kringloop van houtvezels stap voor stap en zet het afgedankt plaatmateriaal opnieuw in als grondstof voor nieuwe MDF. Sociale rechtvaardigheid: Het zero-harm-veiligheidsbeleid en een volledige risicoanalyse van directe leveranciers zorgen ervoor dat de productie van MDF een positieve sociale impact heeft en eerlijke arbeidsomstandigheden waarborgt. Water- en bodembeheer: Het optimaliseren van waterverbruik, het vermijden van gevaarlijk afvalwater en uitsluiten van het risico op bodemvervuiling tijdens de productie van MDF, zorgen voor het behoud van schoon water en een gezonde bodem. Schone lucht en klimaatbescherming: Door maximaal in te zetten op hernieuwbare energie (zoals warmte uit biomassa), het energieverbruik te optimaliseren en schadelijke emissies tijdens het productieproces te vermijden, verlaagt Unilin Panels de klimaatimpact van zijn MDF-productie drastisch.

Duurzaamheidskompas

De vooruitgang binnen Cradle to Cradle Certified kadert perfect binnen One Home, de duurzaamheidsstrategie van Unilin. Die focust op drie ambities: de ecologische voetafdruk verkleinen, een veilige werkplek garanderen en betere leefomgevingen creëren.

Eerder behaalde Unilin Panels ook met zijn brute en gemelamineerde spaanplaat én HPL-gamma de complete Cradle to Cradle Certified® Bronze V4.0.