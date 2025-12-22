LLTB, Rabobank, Brightlands Campus Greenport Venlo, Land van de Makers, LIOF en Universiteit Maastricht hebben op 17 december 2025 een startup-consortium ondertekend. Met deze samenwerking bundelen zij hun netwerken, expertise en middelen om het startup-ecosysteem in Noord-Limburg te versterken en innovatie in de regio versneld naar de markt te brengen.

Het consortium verbindt ondernemers, innovators, kennisinstellingen, experts en overheid en maakt het regionale ecosysteem zichtbaar en laagdrempelig toegankelijk. Startups krijgen hiermee niet alleen ruimte om te groeien, maar vooral de juiste begeleiding, kennis en samenwerkingen om hun innovaties succesvol te ontwikkelen.

Noord-Limburg onderscheidt zich door de unieke combinatie van land- en tuinbouw, high-value technologie, kennis en maakindustrie. Juist op het snijvlak van deze sectoren ontstaan oplossingen voor urgente vraagstukken, zoals arbeidstekorten, verduurzaming en de toekomst van voedselproductie.

Bezoekers kregen tijdens de bijeenkomst ook een open en eerlijk inzicht in de ondernemersreis van AgXeed, FineField en WolkyTolky. Deze startups werkten tijdens de Agritech Masterclass van startup accelerator BLINC samen met AgroWizard, AVL Motion, S&dB en WorkFlowRobot aan praktijkgerichte innovaties voor de sector.

Tijdens een inhoudelijk gesprek in huiskamersetting vatte moderator Frans Pollux de kern treffend samen: “Concrete oplossingen van ondernemers die met hun voeten in de klei staan.”

Belangrijke inzichten van de innovators:

Alsmaar groter is niet langer het doel. Work smarter not harder, met behulp van data.

Arbeidstekorten vragen om slimme innovatieve oplossingen, en die hebben wij.

Deze ondernemers tonen lef door te investeren in innovaties die bijdragen aan gezonde en duurzame voeding voor morgen. In een regio waar ondernemerschap diep verankerd is, bouwen zij gezamenlijk aan een duurzame, kennisgedreven economie. Daarmee versterken zij de werkgelegenheid en positioneren zij Noord-Limburg als Europese hotspot voor AgriTech en de maakindustrie.

Over BLINC

BLINC is het platform voor innovatie en dé toegangspoort tot de regio. Startups krijgen directe toegang tot inhoudelijke experts en relevante partners aan tafel. Waar geld en mensen kunnen worden opgeschaald, is tijd schaars. BLINC helpt startups daarom sneller hun weg naar de markt te vinden en vergroot zo de slagingskans van innovatieve oplossingen.