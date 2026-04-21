Begin april vond bij de Social Impact Factory in Utrecht de kick-off plaats van het Foodservice Cluster. De foodservice sector loopt al jaren tegen uitdagingen aan bij het terugdringen van voedselverspilling. Zo vraagt de balans tussen gastvrijheid en duurzaamheid om voortdurende afwegingen, spelen no shows en de grote doorloop van medewerkers een rol, en staat de noodzaak van snel werken tijdens piektijden soms haaks op een zorgvuldige aanpak tegen voedselverspilling. Daarnaast is er groeiende aandacht vanuit beleid, politiek en maatschappij op deze sector: er wordt steeds nadrukkelijker gekeken naar de bijdrage die deze sector kan leveren aan het verminderen van voedselverspilling. In het nieuwe Foodservice Cluster bundelen meerdere partners hun krachten om samen oplossingen te vinden voor deze uitdagingen in de sector.

Groeiend netwerk met gedeelde uitdagingen

Tegelijkertijd gebeurt er veel: steeds meer foodservice partijen sluiten zich aan bij ons netwerk. Door middel van monitoring in de catering, hotel en quickservice-sector zetten partijen zich in tegen voedselverspilling.

Met deze groei wordt duidelijk dat veel partijen tegen vergelijkbare vraagstukken aanlopen, maar dat er ook al veel oplossingen bestaan, en goed werken. Er is een sterke behoefte aan kennisuitwisseling en samenwerking over de hele keten heen.

Tijdens deze bijeenkomst kwamen diverse stakeholders uit de foodservice-sector samen om de basis te leggen voor intensievere samenwerking rondom het tegengaan van voedselverspilling; samen met Hai, Bilderberg, Food&i, Ministerie van Defensie, Too Good To Go en Vitam gaan we het verschil maken binnen de foodservice.

Medewerkers, meetbaarheid en verspilling bij events

Tijdens de kick-off stond kennismaking centraal. Deelnemers deelden waar zij in de praktijk tegenaan lopen, maar ook welke kennis en oplossingen zij kunnen inbrengen. Zo kwam onder meer naar voren hoe belangrijk het is om voedselverspilling eenduidig en concreet meetbaar te maken en dit inzichtelijk te krijgen op centraal niveau. Ook werd de vraag gesteld hoe deze inzichten vervolgens effectief vertaald en gecommuniceerd kunnen worden naar individuele locaties. Deze open uitwisseling vormt de basis voor verdere samenwerking.

Daarnaast zijn gezamenlijk verschillende thema’s bepaald waarmee de clusterleden aan de slag willen de komende periode. Hiermee is een belangrijke stap gezet richting concrete actie en impact. De focus ligt hierbij op het gedrag en betrokkenheid van medewerkers, de meetbaarheid van voedselverspilling en banqueting/evenementen.

Met het Foodservice Cluster wordt ingezet op een meer verbonden en effectieve aanpak, waarin samenwerking centraal staat. Alleen door krachten te bundelen kan de sector toewerken naar een toekomst met zo min mogelijk voedselverspilling.