Door de officiële opening van het 161 hectare Pinos Puente Solar Park, in samenwerking met BayWa r.e. en VERBUND, worden alle AB InBev bieren zoals Leffe en Jupiler in West-Europa vanaf oktober gebrouwen met 100% hernieuwbare elektriciteit. Het zonnepark met een geplande capaciteit van 147,6 megawattpiek (MWp) maakt deel uit van een van de grootste zonne-energie deals in Europa. In Nederland gaat het over de twee brouwerijen van AB InBev: in Dommelen en Arcen.

10 miljard flesjes bier op groene stroom

De opening van dit zonnepark is het resultaat van een 10-jarige Virtual Power Purchase Agreement (VPPA) afgesloten met BayWa r.e. in 2020, een van de grootste pan-Europese zakelijke deals voor zonne-energie in de geschiedenis. De overeenkomst omvat meer dan 250 gigawattuur (GWh) hernieuwbare stroom per jaar voor AB InBev, die afkomstig zal zijn van het VERBUND zonnepark en een tweede park die naar verwachting eind oktober op het net zal worden aangesloten. Dit is genoeg elektriciteit om meer dan 10 miljard glazen bier te brouwen, 100.000 voetbalstadions van stroom te voorzien of 670.000 gezinnen te bevoorraden met elektriciteit, waarbij jaarlijks ongeveer 188.200 ton CO2 wordt bespaard.

Net Zero tegen 2040

De zonne-energie deal die 14 AB InBev-brouwerijen en meer dan 50 merken omvat, zal een belangrijke rol spelen bij de ondersteuning van de bredere duurzaamheidsdoelstellingen van de brouwer, waaronder het bereiken van Net Zero in haar volledige waardeketen tegen 2040 en Net Zero brouwerij operaties in 2028.

Erik Novaes, Vice-President Procurement & Sustainability Europe, AB InBev: “Met een wereldwijde energiecrisis en de toenemende impact van de klimaatverandering die deze zomer in een groot deel van Europa voelbaar was, zijn we gefocust op het opbouwen van bestendigheid tegen het klimaat en ons streefdoel van decarbonisatie voort te zetten.”

Cybelle Buyck, Vice-President Legal & Corporate Affairs Europe, AB InBev, voegt hieraan toe: “De opening van het zonnepark komt op het juiste moment. De huidige energiecrisis treft alle huishoudens en bedrijven in Europa, waardoor er behoefte is aan ondersteuning op korte termijn. Het toont eens te meer de noodzaak aan van een versnelde omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen om de energiezekerheid te vergroten en minder afhankelijk te zijn.”

VERBUND: een enorme uitbreiding van opwekking uit wind- en zonne-energie

Een snelle onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen is de enige manier om de klimaatcrisis het hoofd te bieden en de Europese energievoorziening veilig te stellen in de nasleep van de oorlog in Oekraïne en de sterke stijging van de elektriciteits- en gasprijzen. “We moeten resoluut optreden: elke extra kilowattuur uit hernieuwbare energiebronnen is een belangrijke stap voor de energietransitie. Met projecten zoals het Pinos Puente-zonnepark stimuleren we de snelle omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen in Europa”, legt Michael Strugl, CEO van VERBUND, het toonaangevende energiebedrijf uit Oostenrijk en een van de grootste producenten van waterkracht in Europa.

VERBUND heeft zichzelf ambitieuze doelen gesteld tegen 2030: De uitbreiding van hernieuwbare energie in Europa is een belangrijke pijler – naast het versterken van de geïntegreerde thuismarkt in Oostenrijk en Duitsland en het vestigen van zichzelf als een Europese waterkrachtspeler. Tegen 2030 moet tot een kwart van de elektriciteitsproductie van VERBUND komen van windenergie en zonne-energie. Het zonnepark Pinos Puente markeert de intrede op de Spaanse markt.

Matthias Taft, CEO van BayWa r.e voegt hieraan toe: “Voor het aanpakken van de klimaatcrisis is dit decennium cruciaal. Zonne-energie is de goedkoopste energiebron van deze tijd en een belangrijke motor voor de wereldwijde energietransitie – we moeten deze kans grijpen.”

De bouw van het zonnepark begon in mei 2021 en op 28 september 2022 werd het VERBUND Pinos Puente Solar Park geopend door de drie bedrijven in aanwezigheid van lokale en internationale gasten.