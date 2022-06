Bierbrouwerij AB InBev neemt een zonnepark ter grootte van een voetbalveld in gebruik, op het dak van de Horeca Technische Service in Gilze. De zonnepanelen zijn geplaatst door eigenaar Schroders Capital (namens Real Estate Gateway Fund). Het zonnepark levert 190.000 kWh per jaar, genoeg om de volledige horecaoperaties in Gilze oftewel ruim 50 huishoudens een jaar lang te voorzien van hernieuwbare elektriciteit. Met de ingebruikname zet de brouwer van onder meer Bud, Jupiler en Corona de volgende stappen qua CO2-reductie. Onlangs kondigde de brouwer de CO2-ambitie aan om de vijf grootste brouwerijen in Europa al in 2028 naar ‘Net Zero’ te brengen.

Michele van Spilbeeck, Horecadirecteur AB InBev: “We zijn trots dat we in samenwerking met de eigenaar van ons gebouw, Schroders Capital (namens Real Estate Gateway Fund), Zoncoalitie (adviseur) en Sun Projects (installateur) onze horecaoperaties in Gilze verder kunnen verduurzamen. De Horeca Technische Service is het kloppende hart van onze horecaoperaties in Nederland en was al volledig gasloos. Vanuit Gilze bedienen we de Nederlandse horeca en evenementen met tapinstallaties, mobiele barren, onderhoud en soms ook bierbelevering. Aan de start van het evenementenseizoen, kunnen we nu al onze elektrische voertuigen in Gilze nu opladen met hernieuwbare elektriciteit, opgewekt met elektriciteit van de zonnepanelen.”

“We zijn trots op het resultaat dat we voor Schroders Capital en AB InBev hebben neergezet. Door middel van onze expertise en strakke projectmanagement hebben we het zonnepark binnen de SDE deadline met alle betrokken partijen over de streep getrokken.”, aldus Adriaan Copper, Commercieel Directeur Zoncoalitie.

Ambitie ‘net zero’

CO2 reductie is een van de pijlers in de duurzaamheidsstrategie AB InBev, wereldwijd. Onlangs kondigde de brouwer de CO2-ambitie aan om haar vijf grootste brouwerijen in Europa al in 2028 naar ‘Net Zero’ te brengen. Deze Europese aankondiging is onderdeel van de ambitie om wereldwijd in 2040 in de gehele waardeketen ‘Net Zero’ te realiseren. Afgelopen maand lanceerde de brouwer met het biermerk Bud in Nederland een grote TV-campagne. De campagne benadrukt dat elk blikje, flesje en fust van Bud in Nederland wordt gebrouwen met honderd procent hernieuwbare elektriciteit.

Als onderdeel van deze ‘net zero’ ambitie blijven de Nederlandse brouwerijen, waaronder de Dommelsche Bierbrouwerij, verder versnellen als het gaat om CO2-reductie. De brouwerij in Dommelen brouwt al 100% met hernieuwbare elektriciteit en is deels zelfvoorzienend door eigen biogas op te wekken uit afvalwater. Daarbij rijdt de brouwer al met diverse elektrische vrachtwagens in Nederland. De komende jaren wordt dit aantal gestaag uitgebreid.