Henkel en IGNIS, de Spaanse geïntegreerde hernieuwbare energiegroep, hebben een tienjarige Virtual Power Purchase Agreement (VPPA) getekend met betrekking tot twee nieuwe zonne-energiecentrales in Spanje. Het aandeel van Henkel in de geproduceerde elektriciteit komt overeen met de vraag van meer dan 40 productievestigingen van het bedrijf in Europa.

Met behulp van dergelijke langlopende VPPA’s draagt Henkel bij tot extra opwekking van hernieuwbare energie. De overeengekomen hoeveelheid elektriciteit zal aan het openbare elektriciteitsnet worden geleverd. De nieuwe zonne-energiecentrales komen in Castilla y León en Andalucía (Spanje) en zullen jaarlijks 72.000 ton CO2-uitstoot vermijden, vergeleken met de algemene elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen. Met een totaal productievolume van ongeveer 220.000 MWh per jaar zullen de zonneparken volgens plan in de zomer van 2024 op het net worden aangesloten. De overeenkomst met Henkel heeft betrekking op ongeveer 90 procent van de totale elektriciteitscapaciteit van het project.

“Bij Henkel zijn we op weg naar een ecologische transformatie van ons bedrijfsmodel. Aangezien we streven naar klimaatpositieve activiteiten tegen 2030, zijn projecten zoals deze VPPA een belangrijke hefboom om het aandeel groene energie in het net te vergroten en zo de bredere omschakeling van fossiele naar hernieuwbare energie te versnellen”, aldus Ulrike Sapiro, Chief Sustainability Officer bij Henkel. “Deze VPPA is het meest impactvolle meerjarencontract voor hernieuwbare energie voor Henkel in Europa. We waarderen onze samenwerking met IGNIS en kijken uit naar de start van dit fantastische project”, voegt Petra Spallek, Henkel Corporate Vice President Purchasing, toe.

VPPA’s, samen met een combinatie van on-site productie van hernieuwbare elektriciteit en directe aankopen, zullen Henkel helpen om haar wereldwijde doelstelling van 100 procent hernieuwbare elektriciteit voor haar wereldwijde productielocaties in 2030 te halen.

Deze overeenkomst versterkt de bijdrage van IGNIS aan het koolstofvrij maken van de industrie en is een mijlpaal in de consolidatie van IGNIS als toonaangevend geïntegreerd energiebedrijf. Als wereldwijde onderneming richt IGNIS zich op PPA-overeenkomsten met een track record van duurzame energieprojecten wereldwijd.

“IGNIS zet zich sterk in om een van de belangrijkste onafhankelijke energieproducenten in Europa te worden en ondersteunt haar klanten in de energietransitie wereldwijd. We zijn er trots op deze overeenkomst met Henkel te hebben getekend en een van hun partners te worden voor het gebruik van duurzame energie”, aldus Santiago Bordiú, CEO van Asset and Energy Management van IGNIS.

De zonnecentrales zullen worden gebouwd en volledig worden geëxploiteerd door IGNIS, als aanvulling op een portefeuille van meer dan vier GW aan operationele activa die al door het bedrijf worden beheerd. Henkel werd bij de VPPA geadviseerd door Schneider Electric’s Sustainability Business.