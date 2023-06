Brouwer AB InBev opent in samenwerking met haar logistiek partner Nabuurs City Logistics haar eerste CO2-neutrale distributiecentrum in Europa, gelegen in Business Park Amsterdam Osdorp. Vanuit dit distributiecentrum belevert de brouwer haar klanten in en rond Amsterdam via elektrisch transport, wat de ambities van de brouwer onderstreept om haar klanten nog beter en meer duurzaam te bedienen. Voor AB InBev is dit ook een nieuwe stap richting haar ambitie om tegen 2040 Net Zero te zijn in de volledige waardeketen.

Het 10.000m2 grote CO2-neutrale gebouw is volledig duurzaam en natuur-inclusief ontworpen door Heembouw Architecten met een focus op modern design. Het hele dak is voorzien van 3.020 zonnepanelen die gemiddeld 1 Mwh stroom opwekken per jaar. De gehele noordgevel is bedekt met inheemse bomen en heesters om de lokale biodiversiteit te versterken, en het platte dak is een sedumdak bedekt met vegetaties. De slimme inplanting doet het gebouw bovendien perfect aansluiten op zijn omgeving. Verder is er gekozen voor materialen met een zo laag mogelijke milieu-impact, zoals een waterdoorlatende bestrating en hout met FSC-certificering. Het stadsdistributiecentrum doet ook aan nauwkeurig waterbeheer. Zo voert het zoveel mogelijk (schoon) water direct af op de sloot of filtert het in de ondergrond, wat de biodiversiteit bevordert.

Groene & klimaatneutrale stadsdistributie in Amsterdam

Niet enkel het distributiecentrum zelf, maar ook de daaraan verbonden logistiek gebeurt zo duurzaam mogelijk. Vanuit het distributiecentrum bevoorraadt AB InBev, in samenwerking met Nabuurs City Logistics, alle horecazaken en handelaars in de volledige Amsterdamse binnenstad via elektrisch transport. Deze emissieloze stadsdistributie brengt een aanzienlijke CO2-reductie met zich mee. Voor deze kortere afstanden worden elektrische Volvo trucks ingezet, die een besparing van 24 ton CO2 per jaar per truck opleveren. Zo zal de brouwer in 2023 11 elektrische trucks in het totaal inzetten voor deze stadsleveringen. Verder wordt het aantal logistieke bewegingen voor de provincie Noord-Holland geminimaliseerd via een slimme en efficiënte inrichting van de logistieke stromen.

Chris Vanbroekhoven, Country Director bij AB InBev Nederland: “Als brouwer zijn wij afhankelijk van natuurlijke ingrediënten en begrijpen we als geen ander hoe belangrijk een gezonde omgeving is. Wij zien het daarom ook als onze plicht om continu te investeren in duurzaamheid: van groenere logistiek, tot watermanagement, het vergroten van de biodiversiteit, het welzijn van onze medewerkers en een groenere brouwomgeving in het algemeen. Dit is niet enkel goed voor onze planeet, maar voor iedereen.”

Nieuwe werkomgeving voor werknemers

Naast een gezonde omgeving draagt AB InBev met haar klimaatneutraal gebouw ook bij aan een innovatieve werkomgeving voor de lokale werknemers. Verschillende duurzame bouwkeuzes hebben een direct effect op hun mentale gezondheid. Zo laten de grote glasvlakken zoveel mogelijk natuurlijk daglicht binnen, waardoor er ook minder kunstlicht nodig is. De slimme binnenzonwering reageert automatisch op de stand van de zon, de binnentemperatuur en de aanwezigheid van de mensen. Verder is er ook een terras, bar en kantine, en hebben alle kantoorruimtes zicht op de groene parkzone.

Het gloednieuwe gebouw ontvangt binnenkort ook het BREEAM ‘very good’-duurzaamheidslabel. Dat label wordt toegekend aan projecten die goed scoren op hun integrale duurzaamheid.

Lokale duurzaamheidsinitiatieven kaderen binnen globale strategie

AB InBev heeft als ambitie om tegen 2040 Net Zero te zijn in haar volledige waardeketen en om tegen 2025 minstens 25% minder CO2 uit te stoten. Om deze inspanningen te bereiken, innoveert de brouwer ook met lokale duurzaamheidsinitiatieven in Nederland. Zo worden de bieren in Dommelen en Arcen gebrouwen met water uit eigen bron. Sinds 2020 is 100% van alle elektriciteit van de brouwerijen in Dommelen en Arcen hernieuwbaar.

Samenwerking verschillende partijen

Nabuurs City Logistics ontwikkelde voor AB InBev het state-of-the-art stadsdistributiecentrum op Business Park Amsterdam Osdorp. Heembouw Architecten ontwierp het gebouw vanuit een gedeelde ambitie op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit en Heembouw is verantwoordelijk voor de bouw.