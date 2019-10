Zeeman gaat samenwerking aan met Fair Wear Foundation

Op de eerste dag van de Dutch Sustainable Fashion Week hebben Zeeman en Fair Wear Foundation hun samenwerking beklonken. Met het lidmaatschap zet Zeeman de volgende stap in het verder verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de kledingproductie. Met hulp van de experts van Fair Wear kan Zeeman de productielocaties intensiever begeleiden.

Fair Wear Foundation zet zich als NGO jarenlang in voor goede arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie, in landen waar kleding wordt geproduceerd. Zo ook bij Zeeman, die als vooruitstrevend bedrijf haar productielocaties laat controleren door Fair Wear.

Fair Wear is een multistakeholderinitiatief met 130 leden en een brede achterban die bestaat uit partijen als onder meer InRetail, Modint, CNV Internationaal, Mondiaal FNV en Schone Kleren Campagne.

Op weg naar meer transparantie

In het kader van openheid maakte Zeeman eerder dit jaar de locaties al bekend waar Zeeman haar artikelen produceert. Voor het bedrijf is het lidmaatschap van Fair Wear Foundation een belangrijke volgende stap op weg naar nog meer transparantie. Fair Wear-merken dienen elk jaar aan te tonen dat zij aanzienlijke stappen hebben gezet op weg naar betere arbeidsomstandigheden. Over ruim een jaar krijgt Zeeman de eerste beoordeling van Fair Wear. Het rapport is dan online door iedereen in te zien.

“Zeeman heeft de oprechte intentie om duurzaam te produceren. Ze hebben een goede basis gelegd. Wij helpen ze verder verbeteren en iedereen kan meekijken hoe dat gaat”, zegt Fair Wear adjunct-directeur Margreet Vrieling. “Nadat Zeeman de eerste Fair Wear Performance Check heeft gehad, kunnen we nog beter bepalen hoe we samen verder kunnen werken aan betere arbeidsomstandigheden voor de mensen die hun kleding maken.”

Lokale experts die intensief begeleiden

Erik-Jan Mares, CEO van Zeeman, licht toe: “Al onze leveranciers werden al aan fabrieksaudits onderworpen door onafhankelijke partijen, maar de toegevoegde waarde van Fair Wear zit in de toegang tot lokale experts in onze productielanden. Met deze experts kunnen we onze leveranciers trainen op specifieke thema’s, zoals bewustwording van hun rechten, en krijgen ze de tools om verbeteringen door te voeren. Een mooi voorbeeld is het klachtenmechanisme: in elke fabriek hangt het centrale telefoonnummer van Fair Wear aan de muur, dat werknemers direct kunnen bellen als ze een klacht of een vraag hebben.”

Dutch Sustainable Fashion Week

De Dutch Sustainable Fashion Week is voor Zeeman een logische aanleiding om meer te vertellen over haar duurzaamheidsbeleid. Het bedrijf is hier al jarenlang open over, onder andere in het MVO-jaarverslag. Toch merkt Zeeman dat er nog vaak vragen van klanten zijn over het beleid. Om die reden krijgen klanten van Zeeman op 5 oktober van 12-15 uur in het filiaal aan het Osdorpplein de kans om in gesprek te gaan met het MVO-team van Zeeman.