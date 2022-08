Schijvens Corporate Fashion behoudt wederom haar status als Leader binnen Fair Wear Foundation! 100% van onze productielocaties worden geaudit en dit jaar is de score van het bedrijf naar 97 punten gestegen.

“Al jaren zetten wij ons bij Schijvens Corporate Fashion in voor goede werkomstandigheden in de fabrieken waar de kleding van onze klanten wordt geproduceerd. In 2010 zijn we de samenwerking met Fair Wear Foundation aangegaan en sindsdien worden we jaarlijks beoordeeld op onze inspanningen en prestaties met betrekking tot de sociale arbeidsomstandigheden in de kledingfabrieken waar we mee samenwerken.”

Value chain

“Wat onze value chain zo bijzonder maakt is dat we vaste suppliers hebben waar we mee samenwerken. Samen zorgen we ervoor dat er continue gewerkt wordt aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden voor de werknemers op het gebied van onder andere veiligheid, werktijden en lonen. Dit nauwe contact draagt ook bij aan de duurzame en stabiele relatie tussen ons en onze suppliers. Waar nodig bieden wij onze fabrieken ondersteuning zodat we deze relatie hopelijk nog jaren zo voort kunnen zetten.

Onze band met de suppliers is mede zo hecht omdat we elkaar jaarlijks zien tijdens onze supplier meeting. Afgelopen november zijn we met al onze suppliers samengekomen in Turkije voor deze supplier meeting. Iedereen keek hier ontzettend naar uit en het was fijn om elkaar weer te zien. We hebben een bezoek gebracht aan onze recyclefabriek en bespreken altijd de uitdagingen en verbeteringen. Het belangrijkste is dat we deze dagen leren van elkaar. Je hebt elkaar nodig, luistert naar elkaar, ontwikkelt elkaar en hebt vertrouwen in en respect voor elkaar. Als alle schakels in de value circle goed functioneren heeft iedereen daar baat bij.”

Leefbaar loon

“De implementatie van living wage is een van onze belangrijkste prioriteiten. Inmiddels krijgen alle werknemers in onze eigen fabriek in Turkije als ook bij onze belangrijkste supplier in Pakistan en een van onze partners in China een leefbaar loon. Wij vinden dat het loon wat wij betalen voor onze producten voldoende moet zijn om aan basisbehoeften als voeding, woning, transport, medicijnen, scholing etc. te kunnen voldoen. Vandaar dat wij bij Schijvens onderzoeken of onze kostprijs voldoende is om een leefbaar loon te betalen. Als dit niet het geval is kiezen wij ervoor om de kostprijs dusdanig te verhogen om een leefbaar loon mogelijk te maken.

Bij het vaststellen van het leefbaar loon zijn alle werknemers bij deze fabrieken betrokken bij het proces en het bepalen van het loon, wat natuurlijk erg belangrijk en waardevol is. Door middel van een extra toeslag is in onze kostprijs ook het leefbaar loon verwerkt en wordt het mogelijk gemaakt om salarissen te verhogen waarbij werknemers voldoende verdienen om van te leven. Wij proberen stapje voor stapje onze living wage tool naar al onze suppliers uit te rollen. Afgelopen jaar zijn het leefbaar loon bij onze fabriek UFS in Turkije en in Pakistan bij onze belangrijkste supplier verhoogd. Dit door een verhoging van het minimumloon en de inflatie. Aankomend jaar zullen we ons bezighouden met het uitrollen van het leefbaar loon in India en we hopen ook nog een andere partner in Pakistan mee te nemen op korte termijn.”

Women Empowerment

“Naast leefbaar loon maken we ons hard voor women empowerment. Onze belangrijkste leveranciers in Pakistan en India nemen deel aan een trainingsprogramma gericht op gender gelijkheid en het voorkomen van seksuele intimidatie op de werkvloer. Beide landen vormen een hoog risico op dit gebied en het verschil tussen man en vrouw is erg groot. Ook zijn we dit jaar gestart met een project om vrouwen zonder werk naast een baan ook trainingen te bieden op het gebied van communicatievaardigheden, financiën, gezinsplanning en taalontwikkeling. We hopen deze groep vrouwen met dit project te “empoweren” en een best practice te vormen voor anderen.”