Zalando en Homerr bundelen krachten om retourproces makkelijker en duurzamer te maken voor Nederlandse consumenten

Zalando, Europa’s toonaangevende platform voor mode en lifestyle, heeft een overeenkomst gesloten met het duurzame Nederlandse logistieke netwerk Homerr, waardoor retourzendingen nog eenvoudiger worden voor Nederlandse klanten. Homerr is het grootste onafhankelijke sociale logistieke netwerk van het land, en stelt onder andere particulieren in staat als ophaal- en afleverpunt te fungeren en pakketten voor de hele buurt te verzamelen. De nieuwe samenwerking met Zalando volgt op een succesvolle pilot met 500 HomerrPunten en is nu uitgebreid naar 1.500 HomerrPunten in Nederland. De samenwerking met Homerr draagt bij aan het verkleinen van de afstand naar het afleverpunt voor Nederlandse consumenten en het verminderen van de CO2-uitstoot van retourzendingen.

Het Homerr-netwerk is duurzamer dankzij afleverpunten op strategische locaties, bij mensen thuis of bij kleine, lokale bedrijven. De Zalando retourzendingen worden op deze locaties verzameld en gebundeld en over bestaande routes vervoerd. De samenwerking draagt bij aan de duurzaamheidsstrategie van Zalando, do.MORE. “Onze ambitie is om het retourproces zo makkelijk en duurzaam mogelijk te maken. We kijken voortdurend naar manieren om onze impact op het klimaat te verkleinen, bijvoorbeeld door efficiëntere logistiek en verpakkingen”, zegt Masood Choudhry, VP Logistics bij Zalando. “In 2020 hebben we onszelf op wetenschap gebaseerde doelen gesteld die in lijn zijn met het Akkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Onze eigen bedrijfsvoering draait op 100% duurzame energie, wat voor een vermindering van 64% in CO2-uitstoot zorgde sinds 2017. Onze volledige bedrijfsvoering, inclusief verzending en retouren, is al sinds oktober 2019 klimaatneutraal via CO2-compensatie.”

Nederlandse klanten profiteren van het gemakkelijkere retourproces en de kortere afstand naar HomerrPunten. Uit een enquête onder klanten tijdens de pilotperiode zijn dit dan ook de doorslaggevende voordelen van retourneren via Homerr. De HomerrPunten bevinden zich in de buurt van de klant, bijvoorbeeld bij lokale winkeliers (ServicePunten) of bij mensen thuis (BuurtPunten). Zo’n 600 HomerrPunten worden gerund door particulieren, met praktische openingstijden van 16.00 tot 20.00. Zij krijgen een maandelijkse vergoeding voor de service die ze verlenen aan hun gemeenschap. Zalando-klanten kunnen het bijgeleverde retouretiket in de doos gebruiken om hun pakket terug te sturen via een van de meer dan 1.500 Homerr Buurt- en ServicePunten in Nederland.

“Na een succesvolle pilot met Zalando zijn we blij dat we de samenwerking kunnen uitbreiden. We hebben veel positieve reacties ontvangen van klanten, vooral over het gemak van onze retourmogelijkheid (locatie en openingstijden) en omdat ze hun pakket liever op een duurzamere manier retourneren. Tijdens de pandemie hebben we duidelijk gezien dat een toenemend aantal klanten duurzamere keuzes wil maken, wat heeft geleid tot een groei van 33% van onze BuurtPunten in de afgelopen maanden”, zegt Juriaan Matthijssen, co-founder en Managing Director bij Homerr.

Gratis verzending en retourzendingen maken al sinds dag één deel uit van Zalando’s servicebelofte aan klanten. Zalando verkent daarom voortdurend nieuwe mogelijkheden en investeert in zijn leverings- en retourservices door sterke netwerken op te bouwen met lokale partners zoals Homerr.