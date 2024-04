Vandaag opent PostNL zijn achtentwintigste pakkettensorteercentrum in Alphen aan den Rijn. Het sorteercentrum versterkt het logistieke netwerk van PostNL en ondersteunt de groei in de e-commerce markt. Dit moderne pand aan de Steekterweg van bijna 8000 m2 groot heeft aandacht voor mens en milieu: het behoort tot de meest duurzame bedrijfsgebouwen van Nederland. Zo draagt een innovatieve opslagbatterij voor zonne-energie bij aan de energie-efficiëntie van het pand en helpt deze het lokale energienetwerk te ontlasten. Deze locatie biedt werkgelegenheid aan ongeveer 350 mensen in de regio, ook aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Hoogste BREEAM duurzaamheidsnorm

Het gebouw wordt, net als alle andere pakkettensorteercentra van PostNL, BREEAM gecertificeerd en voldoet zelfs aan de hoogste normering voor nieuwbouw, namelijk “Outstanding”. Alles is erop gericht om te werken met de laagst mogelijke milieu-impact. Het gebouw is volledig uitgerust met LED-verlichting en maakt gebruik van warmteterugwininstallaties. Op het dak liggen 1.864 zonnepanelen en er worden laadpunten geplaatst voor elektrische pakketbussen. Het gebouw is voorzien van een batterij waarin overdag lokaal opgewekte energie wordt opgeslagen, om deze in de avond en nacht te gebruiken voor de sorteermachine en het laden van elektrische pakketbussen. Deze batterij draagt ook bij aan het verminderen van overbelasting op het energienetwerk.

Als onderdeel van de duurzaamheidsbeoordeling is een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd. Op basis daarvan is het gebied rondom het gebouw verrijkt met nestkasten voor vleermuizen, vogels en insecten die in de omgeving voorkomen. Ook worden er bomen, planten en bloemen om het pand heen geplaatst die de lokale biodiversiteit ondersteunen.

Excellente service

Greg Camoenié, directeur operatie E-commerce Nederland: “Deze nieuwe locatie draagt bij aan onze ambitie om hét toonaangevende logistieke e-commerce bedrijf te zijn. We voegen hiermee capaciteit aan ons netwerk toe om een excellente service te kunnen blijven bieden. Met onze eigen mensen en in goede samenwerking met onze bezorgpartners kunnen we hier op drukke dagen tot 63.000 pakketten sorteren en bezorgen, op een duurzame en sociale manier. Dit is een belangrijke ontwikkeling en een wens van onze klanten.”

Werkgelegenheid in Alphen aan den Rijn

De locatie in Alphen aan den Rijn biedt werkgelegenheid aan ongeveer 350 mensen in de regio, ook aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het sorteercentrum versterkt het logistieke netwerk van PostNL en ondersteunt de groei in de e-commerce markt. Het maakt onderdeel uit van het PostNL- pakkettennetwerk dat nu uit in totaal 28 pakkettensorteercentra in Nederland en acht locaties in België bestaat. In 2023 opende PostNL het 27e pakkettensorteercentrum in Drenthe, in Hoogeveen. Ook in België werd een tweede pakkettensorteercentrum in Evergem geopend. Hoogeveen en Alphen aan den Rijn zijn de sorteercentra met op dit moment de grootste sorteercapaciteit in Nederland.

Bezorggebied

Vanuit het pakkettensorteercentrum in Alphen aan den Rijn bezorgt PostNL vanaf 8 april pakketten in en rondom het gebied van Alphen aan den Rijn. Zoals Zoetermeer, Woerden, Leiderdorp, Leidsche Rijn, Bodegraven, Breukelen, Maarssen, Mijdrecht en Aalsmeer. Dit zorgt voor een nog snellere en efficiëntere service voor zowel consumenten als bedrijven in de regio.