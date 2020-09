Yoghurt Barn start als eerste met CO2-label voor al haar feel-good food

Yoghurt Barn lanceert haar nieuwe menu rond de herfstvakantie dit jaar met een unicum. Als één van de eerste horecaketens wereldwijd zal zij alle keuzes op haar menu voorzien van een CO2-label. Het bedrijf gaat hiermee nog een stap verder in haar transparantie om duurzame opties zichtbaar te maken voor haar gasten.

Yoghurt Barn staat met haar dertien vestigingen in het land voor feel-good food met een positieve impact. Positief naar mens, dier en planeet. Oprichter en eigenaar Wouter Staal: “Keuzes voor wat we eten en drinken hebben een enorme impact op het klimaat. Ons doel is om hier een positieve bijdrage aan te leveren. Door ons menu op een overzichtelijke manier te voorzien van CO2-labels, willen we onze gasten nieuwsgierig maken en ze een vorm van bewustwording meegeven. We willen met biologische of plantaardige zuivel iedereen laten zien dat gezond en lekker eten goed kan samengaan met verantwoord eten. Door deze aanduiding hebben gasten naast smaak, gezondheid, prijs en hoeveelheid ook een keuze in klimaat-impact.”

Klimaatpositief ondernemen

Onlangs is Yoghurt Barn als eerste bedrijf in Nederland gestart met klimaatpositief ondernemen. Hierdoor draagt elke gast bij aan een positieve impact op het klimaat door meer broeikasgassen op te nemen dan uit te stoten. Dus welke keuze de gast ook maakt, de impact is positief. Maar het gaat erom zoveel mogelijk uitstoot te reduceren en bewustwording moet hierbij helpen. Het CO2-label past daarom bij de lange termijn strategie van Yoghurt Barn. Staal vervolgt; “Omdat wij geloven dat deze CO2-labeling voor het einde van het decennium de standaard is, willen wij als eerste het goede voorbeeld geven en de discussie starten.”

Impact voedselconsumptie op klimaat

Yoghurt Barn gelooft dat de tijd rijp is voor een nog verdere transparantie over welke impact voedselconsumptie heeft op het klimaat. Voedsel neemt meer dan een kwart van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen voor haar rekening. Een switch naar een plantaardig voedingspatroon bijvoorbeeld, is één van de top vijf acties die we als mensheid kunnen nemen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. We moeten opstaan als bedrijfstak en laten zien dat we keuzes kunnen bieden en verantwoordelijkheid willen nemen.

Yoghurt Barn vergroot met deze stap de huidige samenwerking met duurzaamheidexpert GiantLeaps. Laura Heerema van GiantLeaps vertelt: ‘Uitrekenen is één ding, maar vervolgens op de juiste manier communiceren is minstens zo belangrijk. Als we in kg CO2-equivalent gaan praten, zegt dat heel weinig mensen iets. Daarom heeft GiantLeaps een vijfpuntsschaal ontwikkeld gebaseerd op het Klimaatakkoord van Parijs waarbij in één opslag duidelijk wordt hoe klimaatvriendelijk een gerecht is.’

Staal; “We staan voor feel-good food, een positieve beleving voor de gast. En we willen de wereld een stukje beter maken. Dit geven we nu beide een nieuwe dimensie.” Het bedrijf hoopt hiermee gasten mee te nemen om bewust te consumeren en als geheel minder broeikasgassen uit te stoten. Tegelijkertijd blijft het dat deel van haar uitstoot, wat nog niet te reduceren valt, met 110% compenseren door bomen te planten via Trees for All.