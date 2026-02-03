Food Pioneers lanceert Goed Gemaakt, een nieuw programma dat bedrijven in de foodservice helpt verduurzamen door nauwer samen te werken met boeren. Het initiatief wordt gesteund door Rabobank en start met De Kroes als eerste aangesloten partner. Met Goed Gemaakt zetten de betrokken partijen in op concrete stappen in de keten zodat verduurzaming niet alleen een ambitie blijft, maar zichtbaar wordt in samenwerking, inkoop en impact.

Verduurzaming die werkt in de praktijk

Veel foodservicebedrijven hebben duidelijke duurzaamheidsdoelstellingen, maar lopen in de praktijk tegen dezelfde vraagstukken aan: hoe verminder je voedselverspilling, hoe versnel je de eiwittransitie en hoe draag je bij aan biodiversiteit, zonder dat dit de operatie onnodig complex maakt of los raakt van de economische realiteit? Goed Gemaakt is ontwikkeld als het verbindende puzzelstuk.

Goed Gemaakt start bij het bestaande assortiment en identificeert waar de grootste verduurzaming kansen liggen. Per product wordt onderzocht welke duurzamere alternatieven binnen Nederland haalbaar zijn, in samenwerking met aangesloten boeren en ketenpartners. Vervolgens wordt de potentiële impact doorgerekend en vertaald naar een praktisch verbeterplan met concrete vervolgstappen. Zo wordt verduurzaming haalbaar en meetbaar binnen bestaande producten en recepturen.

Jonah Koppe, Food Pioneers: “Na twee jaar gefocust te hebben op lokale ontwikkeling en niche innovaties verschoof de ambitie naar het maken van meer impact en daar is schaal voor nodig.”

Eerste partner: De Kroes sluit aan

Met de start van Goed Gemaakt hebben inmiddels de eerste foodservice partners zich gecommitteerd aan het verduurzamingstraject. De Kroes is een van de eerste launching partners waarmee Food Pioneers het programma in de praktijk gaat opzetten. Zij sluiten aan om samen met boeren en ketenpartners stappen te zetten richting een duurzamere en kortere voedselketen.

Peter de Vos, DGA en eigenaar De Kroes: “Wij willen al langer de voedselketen verduurzamen en korter maken, maar dat is niet eenvoudig als je met grote stromen werkt. Het traject met Goed Gemaakt kan ons helpen om meer lokaal te sourcen en de komende jaren concreet stappen te zetten naar een duurzamere footprint.”

Rabobank ondersteunt vanuit de pijler voedseltransitie

Rabobank ondersteunt Goed Gemaakt met financiering om het programma verder te ontwikkelen en uit te rollen. Met deze steun kan Food Pioneers het netwerk van boeren, producenten en foodservicebedrijven uitbreiden en meerdere trajecten opzetten.

Erik Traa, Business Development Manager Rabobank “Met deze cheque van €50.000 aan Goed Gemaakt ondersteunen we dit initiatief niet alleen financieel, maar ook met onze kennis en ons netwerk. Dit is een mooi voorbeeld van hoe we de voedselketen korter kunnen maken en grote partijen – zoals cateraars – kunnen stimuleren om regionaal voedsel in te kopen.”

Vervolgstappen en uitnodiging aan partners

De komende periode richt Goed Gemaakt zich op het uitbreiden van het partnernetwerk en het verder concretiseren van de aanpak in de keten. Food Pioneers nodigt partijen in de foodservice, ketenpartners en boeren uit om kennis te maken met Goed Gemaakt en te verkennen hoe zij kunnen aansluiten.