De voedseltransitie vraagt om meer dan innovatie alleen. Ondernemers met nieuwe foodconcepten moeten sneller kunnen opschalen om echt impact te maken in de markt. Met die ambitie startte Food Pioneers op 16 april een nieuwe editie van het Food Pioneers Program, waarin negentien geselecteerde food start-ups zes maanden lang werken aan de groei van hun bedrijf.

Nieuw in 2026 is dat het Food Pioneers Program is doorontwikkeld van groeiprogramma tot volwaardige incubator voor food start-ups. De focus ligt daarbij nadrukkelijk op concrete versnelling. Deelnemers krijgen workshops, coaching, sparring en toegang tot een relevant netwerk in de foodsector.

Tijdens het programma werken de ondernemers intensief aan hun belangrijkste groeivraagstukken. In workshops en verdiepende sessies gaan zij aan de slag met thema’s als groei, product-market fit, finance en free publicity, aangevuld met onderdelen als In the Mind of the Buyer. Dankzij de samenwerking met partners als SOL, Broccoli, Horizon en Kitchen Republic krijgen deelnemers daarnaast toegang tot aanvullende expertise, praktijkervaring en relevante netwerken in de foodsector.

De deelnemers van 2026 vormen een brede afspiegeling van de nieuwe foodsector. De geselecteerde deelnemers voor het Food Pioneers Program 2026 zijn: Bo&Co Drinks, Chardys, Chocobytes, Devisman, Eese, FatCamel, Fil Foods, Fou Food Lab, Fungitown Mushrooms, Insectenhouderij Verkaik, Leah’s Brood, Mati, Mothers Kitchen Almere, Nommaste, Nooda, Simple Protein, The Oh Collective, Weeknight Hero en Weijnschenk.

Het programma wordt afgesloten met een live pitch event op 8 oktober 2026, waar de start-ups hun onderneming presenteren aan investeerders, experts en andere stakeholders uit de foodsector. Tijdens deze finale wordt voor een select aantal deelnemers groeikapitaal beschikbaar gesteld, tot een totaal van € 240.000. De toekenning vindt plaats op basis van beoordeling door een jury van experts uit de sector en wordt verdeeld over 3 tot 5 deelnemende start-ups.