Wereldprimeur: Nederlands containerschip slaat eigen CO2-uitstoot op

Het Rotterdamse bedrijf Value Maritime heeft een CO₂-afvang- en opslagoplossing aan boord ontwikkeld voor de maritieme industrie. Een afvangmodule vangt CO₂ op uit de uitlaat van het schip en gebruikt de CO₂ om een ​​CO₂-batterij op te laden; een CO₂-opslagvoorziening waarop CO₂ kan worden geladen en gelost. De Capture-module wordt geïntegreerd in het Filtree-systeem van Value Maritime; een klein geprefabriceerd, voorgeïnstalleerd, “plug and play” gasreinigingssysteem. De eerste CO₂-afvangmodule en CO₂-batterij van Value Maritime worden in oktober van dit jaar op het Nordica-schip van het eveneens Nederlandse bedrijf Visser Shipping geïnstalleerd, waardoor de Nordica het eerste schip is dat CO₂ afvangt en opslaat aan boord van een schip terwijl het in bedrijf is. Het schip zal worden geëxploiteerd door X-Press Feeders.

Het systeem van Value Maritime is gebaseerd op een innovatieve en gepatenteerde technologie om CO₂ uit de uitlaatgassen van schepen te verwijderen. De CO₂ wordt gebruikt om de CO₂-batterij van Value Maritime op te laden; een opslagvoorziening aan boord die CO₂ oneindig kan laden en ontladen. De opgeladen CO₂-batterij wordt in havens gelost en vervoerd naar CO₂-klanten (bijv. agrarische sector) die de CO₂ ‘hergebruiken’. Na CO₂-ontlading keert de CO₂-batterij terug naar het vaartuig om te worden opgeladen met CO₂; Een 100% circulaire oplossing!

Eerste CO₂-opvang- en opslagfaciliteit aan boord wereldwijd

Met de installatie van Value Maritime’s CO₂ Capture Module en CO₂ Battery, is Value Maritime het eerste bedrijf ter wereld dat een afvang- en opslagfaciliteit installeert aan boord van een in bedrijf zijnd schip. Class Bureau Vertitas is betrokken bij de desbetreffende goedkeuring van het systeem. Value Maritime zal beginnen met het laden en lossen van de CO₂-batterijen op de Rotterdam Short Sea Terminal om de batterijen te ontladen bij kassen in de Rotterdamse regio, die de CO2 hergebruiken voor de teelt van hun gewassen. Value Maritime verwacht op korte termijn uit te breiden naar andere locaties, waaronder Bremerhaven en Hamburg, en zal vervolgens het verzoek van de klant opvolgen om CO₂-infrastructuur op te zetten in elke gewenste haven.

De CO-afvang- en opslagmogelijkheden aan boord, ontwikkeld door Value Maritime, kunnen eindeloos zijn en het systeem kan tot 100% van de CO₂-uitstoot van het schip opvangen, wat een enorme impact op de CO₂-voetafdruk van het schip heeft.

“Het installeren van de module is niet alleen gunstig voor onze klanten, maar zorgt er ook voor dat de maritieme industrie op korte termijn haar doelen voor 2050 kan halen.” – Christiaan Nijst, mede-oprichter van Value Maritime.

Sinds de start van Value Maritime in 2017 helpt het bedrijf klanten om concrete besparingen te realiseren in emissies en in euro’s. Dankzij hun technologie is de uitstoot van zwaveloxiden (SOx) in de scheepvaart met 1,4k ton verminderd en hebben schepen 85k ton CO₂ vermeden. Bovendien is de reductie van de uitstoot van ultrafijnstof gelijk aan 16.000 auto’s die de wereld rondrijden en hebben rederijen € 10 miljoen aan brandstof bespaard.

Value Maritime heeft op dit moment 12 schepen uitgerust met een Filtree Unit met een huidig ​​orderboek van 5, waaronder één herhaalopdracht van Visser Shipping.

“We zijn tevreden met de Filtree Systems die al op onze schepen zijn geïnstalleerd. Met de extra CO2-afvangoplossing kunnen we de duurzame voetafdruk van ons schip vanaf dag één verder verbeteren, terwijl we ons voorbereiden op toekomstige milieuregelgeving.”- Douwe Visser, eigenaar van Visser Shipping.