Digitale expediteur Shypple kondigt een samenwerking aan met Value Maritime. De samenwerking is onderdeel van de duurzaamheidsmissie om een schone toekomst voor de scheepvaartindustrie te realiseren. Het initiatief met Value Maritime ondersteunt klanten van Shypple bij het verkleinen van hun ecologische voetafdruk met een Filtree- en Carbon Capture-systeem. Deze diensten zijn vanaf september beschikbaar voor Shypple-gebruikers.

Er zijn momenteel 60.000 stroom aangedreven schepen in de wereld. Het is onmogelijk om deze allemaal van de ene op de andere dag om te zetten naar een batterijaandrijving. Samen met Value Maritime biedt Shypple een direct inzetbare optie voor schonere scheepvaart, met de ambitie om in 2025 een Filtree- en Carbon Capture-systeem op honderden schepen te hebben geïnstalleerd.

Het Filtree-systeem van Value Maritime filtert zwavel, fijnstof en CO₂ uit de uitlaatgassen van schepen. De CO₂ wordt op de schepen opgeslagen in CO₂-batterijen. Deze batterijen worden in havens ontladen en vervoerd naar de kassen. Die hergebruiken de CO₂ om gewassen te laten groeien. De oplossing is daardoor vooral relevant voor vervoerders van verse goederen.

“De industrie heeft oplossingen nodig die direct inzetbaar zijn, niet in de toekomst. Dat is wat we vandaag al met Value Maritime kunnen bieden. We bouwen schepen om die daardoor groener en veel duurzamer zijn. Onze oplossing is direct beschikbaar voor installatie op de meeste scheepstypen. Het is geweldig om een groeiende interesse te zien in duurzame oplossingen. Vervoerders spannen zich steeds meer in om bij te dragen aan een beter milieu”, aldus Maarten Lodewijks, directeur en medeoprichter van Value Maritime.

De scheepvaartindustrie stoot jaarlijks zo’n 940 miljoen ton CO₂ uit. Ongeveer 80% van de wereldhandel komt over zee. Als innovatief digitaal vrachtplatform neemt Shypple het voortouw om de voetafdruk van de sector te verkleinen en een positieve impact te maken. Aanvullende oplossingen en inzichten helpen platformgebruikers om hun logistiek te vereenvoudigen en hun milieuvervuiling te verminderen.

Shypple vindt het belangrijk om de toegankelijkheid van schonere verscheepmogelijkheden te verbeteren. Shypple biedt gebruikers nu al nauwkeurige CO₂-cijfers voor elke verscheping en moedigt klanten aan deel te nemen aan een herbebossingsprogramma om de CO2-uitstoot te compenseren, of om goederen te verschepen met biobrandstof.

“We zijn blij met deze samenwerking als onderdeel van onze inzet voor een betere scheepvaartindustrie”, aldus Jarell Habets, CEO en oprichter van Shypple. “We kunnen de sociale en ecologische impact van de wereldwijde transportsector niet negeren. Bij Shypple stimuleren we onze klanten om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en dankzij dit initiatief met Value Maritime pakken we het probleem bij de kern aan. Met Value Maritime delen we de ambitie om als jonge, innovatieve en duurzame organisatie de industrie te innoveren met een positieve impact.”

Het digitale Shypple-platform biedt gebruikers meer transparantie en duurzame oplossingen. Of het nu gaat om duurzaamheidsinzichten of de inzet van aanvullende termijnen om het vrachtverkeer milieuvriendelijker te maken.