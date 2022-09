Gisteren doopte Europarlementariër Caroline Nagtegaal (VVD) opleidingsschip ‘Ab Initio’ in Rotterdam. Dit schip hypermoderne schip van STC Group is voorzien van de nieuwste snufjes en technologie op het gebied van duurzaamheid. Zo wordt duurzaamheid met de paplepel in gegoten bij onze matrozen, stuurmannen én –vrouwen.

Het Scheepvaart en Transportcollege (STC) is de grootste opleider van Nederland op het gebied van scheepvaart, transport en logistiek. Zij stomen jonge mensen klaar voor functies aan wal en aan boord. Wij hebben deze jongeren hard nodig om onze havens en logistieke keten in beweging te houden.

Duurzaam binnenvaartonderwijs

Ab Initio staat in het Latijn voor: ‘vanaf het begin’. En naast de start van duurzaam binnenvaartonderwijs, moet wat Nagtegaal betreft ook een start worden gemaakt met meer meisjes en vrouwen in de binnenvaart. ‘De binnenvaart moet booming worden voor hen. En dit schip, alleen al als mooi visitekaartje, gaat daaraan bijdragen’, aldus Nagtegaal.

Het duurzame schip heeft 40 accu’s aan boord die door zonnepanelen aan dek en walstroom opgeladen kunnen worden en over enkele maanden komt er een waterstofinstallatie aan boord. Groene waterstof wordt dan omgezet in elektriciteit en dus vaart het schip binnenkort zonder uitstoot.

Kennismaken met binnenvaart

Ab Initio is mede mogelijk gemaakt door sponsoring van bouwer Concordia Damen Shipbuilding en toeleveranciers in combinatie met financiële steun van City of Rotterdam, Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart, Port of Rotterdam, Netherlands Enterprise Agency (RVO), Shell en Stichting De Verre Bergen. Deze stichting zet zich in om Rotterdamse basisschoolleerlingen kennis te laten maken met de binnenvaart middels zomerkampen. Het schip werd gedoopt tijdens de Wereldhavendagen.

Nagtegaal: ‘Met dit prachtige schip worden jongens, en ik hoop vooral ook steeds meer meiden, nog enthousiaster gemaakt om in deze mooie maritieme sector te gaan werken. De Ab Initio laat wederom zien dat de sector een nieuwe, groene koers aan het varen is.’

Foto: Mees Borst