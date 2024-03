Cargill heeft vandaag interessante resultaten bekendgemaakt van de zes maanden durende testperiode van de Pyxis Ocean. Deze resultaten onderstrepen het potentieel van de windondersteunde voortstuwingstechnologie die de scheepvaartindustrie in de richting beweegt van hernieuwbare energie. Het schip, van de MC Shipping Kamsarmax, heeft twee WindWings® – grote, vaste windzeilen ontwikkeld door BAR Technologies – en behaalde resultaten die overeenkomen met de voorspellingen, uitkomend op een gemiddelde van 3 ton brandstof per dag.

“We zijn enthousiast over de resultaten en hebben veel geleerd over het implementeren van windondersteunde voortstuwing op droge bulkschepen”, zegt Jan Dieleman, president van Cargills Ocean Transportation business. “We hadden dit nooit alleen kunnen doen – BAR Technologies en MC Shipping zijn fantastische partners geweest om de Pyxis Ocean te ontwikkelen, net als de kapitein en de bemanning. We nemen het voortouw bij veranderingen in de scheepvaartindustrie en geloven dat technologieën die gebruik maken van de wind een belangrijke, kosteneffectieve manier kunnen zijn om onze doelstellingen voor het koolstofvrij maken van de scheepvaart op korte, middellange en lange termijn te bereiken.”

De Pyxis Ocean koos in augustus 2023 het ruime sop en heeft tijdens de eerste zes maanden van de testperiode de Indische Oceaan, Stille Oceaan en Noord- en Zuid-Atlantische Oceaan bevaren en Kaap Hoorn en Kaap de Goede Hoop gepasseerd. Het schip is uitgerust met twee WindWings® van 37,5 meter hoog, die lijken op grote vliegtuigvleugels. De vleugels zijn verticaal geïnstalleerd om de wind te vangen en het schip vooruit te bewegen, waardoor de scheepsmotor lager kan worden gezet zodat het schip met dezelfde snelheid kan varen als een conventioneel oceaanschip maar minder brandstof verbruikt. Zijn de zeilen eenmaal gehesen vanaf de brug, dan is daarna de bediening volledig geautomatiseerd: sensoren aan boord meten voortdurend de wind en de zeilen passen zichzelf aan naar de optimale configuratie.

Windondersteunde aandrijving kan een kostenefficiënte manier zijn om de nieuwe broeikasgasstrategie van de Internationale Maritime Organisation (IMO) te ondersteunen. Een van de 2030-doelstellingen van de IMO is om 5 procent, met een streven naar 10 procent, van de energie uit zeer koolstofarme bronnen te halen: windondersteunde voortstuwing zou een belangrijke manier kunnen zijn om dit te bereiken.

De eerste reis heeft inzicht gegeven in meer dan alleen de toepassing van de zeilen op een schip, het heeft ook bredere logistieke uitdagingen in het wereldwijde maritieme systeem aan het licht gebracht. Aangezien elke haven, terminal en ligplaats anders is, is hun betrokkenheid van cruciaal belang voor de integratie van WAP-technologie (Wind Assisted Propulsion) in het wereldwijde maritieme systeem op grotere schaal.

John Cooper, CEO van BAR Technologies, voegt hieraan toe: “De resultaten van de eerste reis van de Pyxis Ocean met de WindWings® tonen duidelijk aan dat windondersteunde aandrijving voor aanzienlijke brandstofbesparingen en emissiereducties kan zorgen. Bijvoorbeeld, in bijna optimale zeilomstandigheden, tijdens een reis op open zee, behaalde de Pyxis Ocean een brandstofbesparing van 11 ton per dag. En terwijl de Pyxis Ocean twee WindWings® heeft, verwachten we dat de meerderheid van de Kamsarmax-schepen drie WindWings® zal hebben, waardoor de brandstofbesparingen en emissiereducties met een factor 1,5 zullen toenemen. Met Cargill zijn we nu in staat om onze prestatievoorspellingen en modellering te valideren in echte omstandigheden, het is een spannende tijd nu we de productie van WindWings® wereldwijd beginnen uit te rollen.”

“Cargill creëert manieren om alle WAP-schepen – niet alleen de Pyxis Ocean – op wereldwijde handelsroutes te laten opereren”, zegt Dieleman. “Tot nu toe hebben we met meer dan 250 havens samengewerkt om manieren te vinden waarop schepen met grootschalige WAP kunnen aanmeren. Deze complexiteit is waar Cargill echt in uitblinkt en hoe we onze unieke rol in de maritieme industrie kunnen benutten. We zijn niet bang om een ontwikkelingspartner te zijn en te investeren, risico’s met partners te delen en een verschil te maken bij het transformeren van de industrie.”

Cargill zal doorgaan met het testen en experimenteren van operationele, technische en commerciële aspecten van de Pyxis Ocean om zoveel mogelijk kennis te integreren in toekomstige ontwerpen.