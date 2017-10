WDP zet versneld in op zonne-energie met plaatsing 100.000 panelen in Nederland

WDP plant, in het kader van zijn strategie van verdere verduurzaming van zijn portefeuille, circa 25 miljoen euro te investeren in de tweede fase van zijn zonnepanelenproject in Nederland dat reeds in 2015 werd opgestart. De toekenning van SDE+ subsidies in dit verband, is rond. Dit project zal eens het uitgerold is in samenwerking met de klanten, tussen nu en eind 2018 een extra capaciteit van in totaal 25 MWp toevoegen aan de PV-portefeuille.

Tegen eind 2017 zal er reeds 25 MWp capaciteit geïnstalleerd zijn op de daken van de WDP– warehouses in Nederland. Dat is het equivalent aan stroom van 6.500 gemiddelde Europese huishoudens. Met de verdubbeling van de groene energieportefeuille in Nederland zou WDP een eiland zoals Texel van groene stroom kunnen voorzien (ca. 13.000 gezinnen). Samen met de installaties in België en in Roemenië, gaat WDP richting 85 MWp geïnstalleerd vermogen aan zonne-energie in portefeuille. Op middellange termijn ambieert WDP een totale PV-portefeuille van 100 MWp.

WDP wil zo verder inzetten op zijn ambitie van CO2-neutraliteit op middellange termijn en de bestaande en potentiële klanten een breder en nog kwalitatief sterker aanbod aan duurzame sites aanbieden. Als marktleider inzake logistiek vastgoed in de Benelux, wil WDP op die manier zijn bijdrage leveren tot het behalen van de 2020-doelstellingen inzake Klimaatverandering en duurzame energievoorziening 1 in Nederland.

Nog meer duurzame inspanningen

“Bij WDP zijn we ervan overtuigd dat duurzaamheid een win-win-win is,” aldus CEO Joost Uwents.“ Goed voor onze klanten, de maatschappij en WDP,” voegt hij er nog aan toe. In het verlengde van de duurzame activiteiten werd ook een nieuwe sustainability manager aangeworven, Frank Ceusters, om de duurzaamheidsprojecten bij klanten mee te ondersteunen.

De inspanningen van WDP zijn niet enkel op de klanten gericht. Ook de nieuwe kantoren op de hoofdzetel in Wolvertem die momenteel in ontwikkeling zijn en tegen begin 2018 volledig operationeel zullen zijn, kunnen rekenen op een CO2-neutrale aanpak. Naast de nieuwste isolatietechnieken, wordt gebruik gemaakt van geothermie om de gebouwen van een aangename temperatuur te voorzien.

Foto: Joost Uwents, CEO WDP