Op donderdag 2 februari is het splinternieuwe zonnepanelendak van Port of Amsterdam geopend aan de Kopraweg 3 in Amsterdam. Op het dak liggen 4.911 panelen die samen zorgen voor een capaciteit van maar liefst 2 megawattpiek. Hiermee komt het totaal aantal zonnepanelen in de haven op zo’n 260.000 vierkante meter.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Roon van Maanen, hoofd Energy & Circular Industry bij Port of Amsterdam: “De opening van het dak is voor Port of Amsterdam echt een mijlpaal. We hadden als havenbedrijf de ambitie om eind 2024 250.000 m2 (zo’n 38 voetbalvelden) aan zonnepanelen in het havengebied te hebben. Daar zijn we nu, begin 2023, overheen. We verhogen dan ook onze doelstelling naar 350.000 m2, met een totale capaciteit van zo’n 63 megawattpiek per eind 2024. Daarmee levert Port of Amsterdam een bijdrage van ruim 20% aan de gemeentelijke doelstelling van 300 megawattpiek in 2025.

Een speciaal compliment gaat uit naar onze klanten. Het gros van de zonnepanelen ligt namelijk op hun daken en daarmee spelen onze klanten een belangrijke rol in de energietransitie.”

Energietransitie blijft urgenter dan ooit

In de haven en in de stad liggen al veel zonnepanelen. Toch is een groot deel van het beschikbare dakoppervlak nog onbenut en blijft de energietransitie urgenter dan ooit. Niet ieder dak is makkelijk te benutten voor zonne-energie. Bijvoorbeeld daken met een ingewikkelde dakconstructie of daken waar innovatieve oplossingen nodig zijn, zoals lichtgewicht zonnepanelen.

Zita Pels, wethouder Duurzaamheid bij gemeente Amsterdam: “De gemeente zet zich in om obstakels weg te nemen en hulp aan te bieden. Zo kunnen bedrijven in Amsterdam gebruik maken van gratis zonnepanelen advies en begeleiding op maat. Daarnaast heeft de gemeente gratis QuickScans ingekocht voor grote daken. Ook kan een lening uit het Amsterdamse Duurzaamheidsfonds bedrijven op weg helpen. We streven ernaar om voor 2040 alle geschikte daken in te zetten voor de opwek van zonne-energie. Dit is ongeveer 1.100 megawattpiek.”