Evenementenhal Gorinchem, onderdeel van Easyfairs Nederland B.V., kondigt met trots aan dat er 4800 zonnepanelen op het dak van Evenementenhal Gorinchem worden geplaatst. Deze zonnepanelen dragen bij aan de ESG-strategie van Easyfairs, die gericht is op duurzaamheid en verantwoord ondernemen.

Met de plaatsing van de zonnepanelen zal Evenementenhal Gorinchem in staat zijn om 2 megawatt aan vermogen op te wekken. Het totale vermogen van deze panelen is meer dan het verbruik van de locatie, wat betekent dat het overschot terug kan worden geleverd aan het netwerk. De panelen worden geplaatst door Novar (voorheen SolarFields), een gerenommeerd bedrijf op het gebied van duurzame energie.

Maurice Schlepers, operationeel verantwoordelijke van Easyfairs Nederland, is enthousiast over de plaatsing van de zonnepanelen. Hij zegt: “Met de plaatsing van de zonnepanelen zetten we een belangrijke stap in de richting van een duurzame toekomst. We zijn trots dat we als evenementenlocatie kunnen bijdragen aan een beter milieu en een duurzamere samenleving.”

Het volledige dak van Evenementenhal Gorinchem is onlangs gerenoveerd en voorzien van een wit siliconen dak. Dit heeft niet alleen een positief effect op de duurzaamheid van de locatie, maar ook op het klimaat in de warme maanden. Het witte dak reflecteert namelijk meer zonlicht, waardoor de binnentemperatuur in de zomermaanden lager blijft. Hierdoor is er minder energie nodig om de locatie te koelen, wat resulteert in een lager energieverbruik en dus een lagere CO2-uitstoot.

Daarnaast is de technische installatie aangepast, zodat op termijn de capaciteit aan autolaadpalen fors kan uitbreiden. Schlepers zegt hierover: “Met deze aanpassing willen we ons voorbereiden op de toekomst van elektrisch rijden en onze klanten de mogelijkheid bieden om op locatie op te laden.”

De plaatsing van de zonnepanelen zal naar verwachting eind mei 2023 worden voltooid.