Een consortium onder leiding van RESi B.V. wil in 2025 de eerste duurzame fabriek bouwen die de grondstof levert voor zonnepanelen, halfgeleiders en batterijen. Het gaat om zeer zuiver silicium en afgeleiden daarvan.

De wereldwijde siliciumproductie is nu nog voor meer dan 90 procent in handen van China, waar het silicium vaak met dwangarbeid wordt geproduceerd. De Europese Unie (EU) en de Nederlandse overheid juichen consortium-plannen zoals die van RESi toe, om zo als economisch blok minder afhankelijk te worden van China. Zuiver silicium is cruciaal voor de strategische productie van zonnepanelen en halfgeleiders en staat op de lijst van kritische materialen van de EU.

De fabriek moet in de plannen van oprichters Lars Boetje en Gosse Boxhoorn de eerste in zijn soort worden die geheel draait op groene stroom. Verder gaat de fabriek gebruikt silicium recyclen. Daarmee wordt een halvering van de CO2-uitstoot voor zonnepanelen mogelijk. Ter vergelijking: soortgelijke installaties in China draaien nagenoeg allemaal op steenkool.

Stabiele keten

Met de bouw van de fabriek is een investering gemoeid van 900 miljoen euro, waarvoor nog financiering wordt gezocht. Europa investeert versneld in halfgeleiderfabricage (recent een nieuwe fabriek van Intel in Duitsland van 30 miljard euro) en zonnepaneelproductie om de afhankelijkheid van China te beperken.

Potentiële klanten hebben via intentieverklaringen vooringetekend in de eerste fase van productie. Zij kiezen daarmee voor aanzienlijk minder CO2-uitstoot en leveringszekerheid.

De plannen van RESi zijn van belang voor een stabiele zonne-energieketen. Om dat te realiseren investeert de Nederlandse regering via het Groeifonds voor 350 miljoen euro in de zonne-energie waardeketen. Zonder in Europa geproduceerd zuiver silicium blijft deze keten kwetsbaar.

De initiatiefnemers van RESi verwachten behalve geld ook een visie en strategie vanuit Den Haag en Brussel. Lars Boetje: ”Als we leveringszekerheid willen garanderen voor zonne-energie, halfgeleiders en batterijen heeft Europa gigantisch veel zuiver silicium nodig. Dat vraagt om een actieve overheid die investeert en gericht stimuleert ten behoeve van een stabiele keten. Alleen op die manier kunnen we tegenwicht bieden aan China, van wiens grillen we veel te afhankelijk dreigen te worden.“

Capaciteit

De vraag naar zonne-energie stijgt de komende tien jaar naar verwachting explosief. Die groei wordt nog eens extra aangewakkerd door het Europese REPowerEU-plan. De ambitie is om de geïnstalleerde zonne-energiecapaciteit in Europa te verviervoudigen van 200 naar 750 GWp in 2030. Om dat doel te halen zijn er verscheidene in de EU-gevestigde siliciumfabrieken nodig. Bovendien zijn er nog de sterke groeimarkten van halfgeleiders en silicium gebaseerde batterijen.

Voor Nederland is dit een uitgelezen kans om het ecosysteem van de halfgeleiderindustrie en de zonne-energie keten te versterken . RESi heeft inmiddels een stevig consortium weten te vormen bestaande uit een EPC-contractor en technologieleverancier met zeer grote ervaring in het realiseren van zuiver siliciumfabrieken. In de eerste fase wordt 13000 Mt/jr geproduceerd welke snel verhoogd zal worden naar een verdubbeling capaciteit. Waar de fabriek precies komt is nog afhankelijk van de gesprekken die momenteel worden gevoerd over de financieringsmogelijkheden.