VPRO Tegenlicht uitzending 10 mei: “Duurzaam nu of nooit”

De klimaataanpak staat in veel landen op ‘pauze’ en ook de VN heeft twee belangrijke klimaatbijeenkomsten uitgesteld. Maar kunnen wij ons deze pauze wel veroorloven? De coronacrisis brengt alle klimaatverdragen in gevaar, maar kan ook juist mogelijkheden bieden, als het zou lukken om investeringen om de coronacrisis te bestrijden te koppelen aan vergroening. Op 10 mei de uitzending van VPRO Tegenlicht: ‘Duurzaam nu of nooit’ (ca. 22.15 uur, NPO 2).

De kansen voor snelle verduurzaming en CO2 reductie zijn enorm, als we denken aan de honderden miljarden euro’s die regeringen nu uittrekken om de pandemie te bestrijden en het economisch systeem overeind te houden. In Nederland kun je de crisisinvesteringen koppelen aan het Urgendapakket, in Europa aan de Green Deal en globaal aan het Parijs Akkoord.

Ook laat de coronacrisis – zoals eerder de financiële crisis – zien dat ingrijpende, op wetenschap gebaseerde noodmaatregelen uiteindelijk vrij makkelijk door burgers worden geaccepteerd.

Hoe gaan we de vrijgekomen miljarden gebruiken om de wereldeconomie overeind te houden en onze globale klimaatproblematiek voorgoed te tackelen? We moeten veranderen, we kunnen blijkbaar ook veranderen, maar hoe gaan we dat duurzaam doen?

Met o.a.

Marjan Minnesma, directeur Stichting Urgenda

Bas Eickhout, lid van het Europees Parlement namens De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Tom Rivett-Carnac, co-auteur ‘The Future We Choose’

Joyeeta Gupta, hoogleraar Climate Change Law & Policy, Vrije Universiteit Amsterdam

Regie: Rob van Hattum

Research: Soraya Pol

Productie: Olivier Schuringa

Eindredactie: Bregtje van der Haak & Doke Romeijn

Marjan Minnesma: “Ik vind sowieso, los van corona, dat we een klimaatgerichte industriepolitiek zouden moeten voeren. Ik vind dat de overheid moet helpen om de industrie de overgang te laten maken naar een CO2-uitstootloze industrie en een circulaire economie. Blijkbaar, als iets heel noodzakelijk is, willen we enorme investeringen doen. Dat zouden we dus voor het klimaat ook moeten doen. In de meeste gevallen levert het uiteindelijk heel veel kostenreductie op, en uiteindelijk een gezondere economie.”

Bas Eickhout: “Ik zie dit niet als een kans, maar als de enige manier om eigenlijk een competitief leidend uit deze crisis te komen.Ik hoop dat we nu politiek ook gaan inzien dat we uit deze crisis juist de innovatieve en de koplopers moeten steunen, niet de achterblijvers. Dat zal het politieke gevecht worden. Dat wordt spannend, het wordt een gevecht, maar ik zie wel meer steun dan ooit om echt innovatief en nieuw uit deze crisis te komen. Eigenlijk de hoofdprioriteit van het Europese beleid zou nu die Green Deal moeten worden.”

Tom Rivett-Carnac: “The climate crisis will be orders of magnitude worse than this and it will a permanent change rather than a temporary change… So we need to learn from the fact that while we have time we need to put in place everything we can to avoid the worst impacts coming at us because once they hit us it’s going to be too late. I think it’s clear that the green economy is the big growth and jobs story of the next decade“.

Joyeeta Gupta: “You can’t say ‘we do COVID-19, tomorrow we do climate, day after we do biodiversity’. They are all linked together in a system of food, in the system of energy, and in the system of our recourse production and waste. It’s the inequality that exacerbates pollution. The inequality that exacerbates environmental degradation. Inequality that exacerbates the results of COVID-19 or any other infectious disease that we have. And therefore, we have to address inequality. Never waste a good crisis, as they all say.

Foto: Marjan Minnesma © Martijn Cousijn (via VPRO)