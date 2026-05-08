In Nederland staat de maand mei in het teken van herdenken en vrijheid. We staan stil bij wat het betekent om in vrede te leven. Maar terwijl hier de vlag uitgaat, groeit wereldwijd een recordaantal kinderen op in oorlog. Meer dan 520 miljoen kinderen leven in conflictgebieden. Voor hen is vrijheid geen herinnering, maar een dagelijks gemis. Na de Tweede Wereldoorlog hielp het Nederlandse bedrijfsleven het land weer opbouwen. Vandaag ligt er opnieuw een rol – dit keer voor kinderen die opgroeien in oorlog. Met die realiteit als vertrekpunt start War Child het initiatief Peace of Business: een jaarlijks initiatief dat bedrijven oproept om in de maand mei een deel van hun business in te zetten voor kinderen die opgroeien in oorlogssituaties.

Volgens Ernst Suur, Managing Director van War Child, vraagt die realiteit om een bredere betrokkenheid van het bedrijfsleven: “Kinderen helpen vraagt hulpverlening. Maar het mogelijk maken vraagt ondernemerschap. En dat is precies waar het bedrijfsleven het verschil kan maken. Impact maken is geen liefdadigheid. Het is een keuze!”

Een klein deel van je business. Met grote impact.

Met Peace of Business activeert War Child bedrijven om in mei een deel van hun business in te zetten voor kinderen die opgroeien in oorlog. Deze bijdrage ligt vast en is afgestemd op de omvang van het bedrijf. De invulling is flexibel: van een percentage van de omzet tot een product of dienst waarvan de opbrengst naar War Child gaat. Zo leveren bedrijven concrete impact via hulp, bescherming en herstel voor kinderen in conflictgebieden.

De vraag is niet óf je meedoet

War Child legt met Peace of Business de bal nadrukkelijk bij het bedrijfsleven. Niet als donatievraag, maar als uitnodiging om impact onderdeel te maken van hoe business wordt gedaan.

Iedereen kan meedoen. Dus geen excuus.

Die flexibiliteit in de manier van bijdragen maakt deze aanpak toegankelijk voor een brede groep: van zelfstandigen tot grotere organisaties, zonder dat het de dagelijkse operatie verstoort. Het initiatief is bewust zo ingericht dat het geen extra campagnes of complexe activaties vraagt. Het gaat niet om méér doen, maar om anders kijken naar je bestaande business.

Dit is geen actie. Dit is de nieuwe standaard.

Peace of Business is geen eenmalige actie, maar een jaarlijks terugkerend moment in mei. Bewust gekozen als maand van herdenken en vrijheid. Een periode waarin de waarde van vrede opnieuw zichtbaar wordt. Het doel: van mei een vast moment maken waarop bedrijven niet alleen praten over impact, maar het ook structureel onderdeel maken van hun business. Een moment dat groeit, waarin steeds meer organisaties laten zien dat ondernemen niet alleen draait om resultaat, maar ook om verantwoordelijkheid.

Doneren is niet genoeg

Peace of Business is ontwikkeld in samenwerking met NOA Collective, dat samen met War Child werkt aan het opzetten van schaalbare initiatieven waarin ondernemerschap en maatschappelijke impact samenkomen. “Er zijn genoeg bedrijven die goed doen náást hun werk. Wij geloven in bedrijven die goed doen dóór hun werk. Peace of Business laat zien hoe”, zegt Melle Schellekens, Co-Founder van NOA Collective.“Impact wordt pas schaalbaar als je het onderdeel maakt van je business. Niet iets ernaast.”

Impact die blijft. Geen bijzaak.

Om de samenwerking verder te verdiepen, hebben War Child en NOA Collective het Corporate Innovation Team opgezet: een initiatief dat zich richt op het ontwikkelen van duurzame en schaalbare inkomstenstromen. Vanuit de overtuiging dat maatschappelijke impact niet afhankelijk moet zijn van losse donaties, maar structureel onderdeel kan zijn van businessmodellen, werkt dit team aan nieuwe vormen van samenwerking tussen NGO’s en het bedrijfsleven. Met als belofte: ‘Innovation for Impact’. “Wat we doen is hulpverlening. Maar hoe we het mogelijk maken vraagt ondernemerschap. Dáár zit de kracht van dit soort initiatieven”, aldus Suur.