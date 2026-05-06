Van 8 tot en met 29 mei wordt op meer dan 100 locaties door heel Nederland het Klimaatexamen gemaakt. Op scholen, in bedrijfskantines, buurthuizen en raadzalen ontdekken duizenden mensen hun kennis over klimaatverandering en krijgen zij inzicht in de keuzes die zij zelf kunnen maken.

Hoewel klimaatverandering niet altijd de politieke agenda domineert, zijn de gevolgen wereldwijd onverminderd groot: van voedseltekorten en overstromingen tot extreme droogte,hittestress en recent nog bosbranden. Tegelijkertijd ontbreekt het veel mensen aan duidelijke en betrouwbare kennis. Daarom gaat op 8 mei de derde editie van het Nationaal Klimaatexamen van start.

Het Klimaatexamen trekt opnieuw brede belangstelling. In 2025 werd het examen georganiseerd op 123 locaties en namen ruim 20.000 mensen deel, zowel online als offline. Ook dit jaar tekent zich een brede landelijke deelname af, met bijdragen van onderwijsinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties, waaronder Hogeschool Utrecht, ROC Nijmegen, TU Eindhoven, het Raadhuis van de gemeente Vught en Naturalis in Leiden.

Nieuw: Klimaatquiz verlaagt de drempel

Nieuw dit jaar is de Klimaatquiz: een laagdrempelige variant die in teams wordt gespeeld. De quiz maakt het onderwerp toegankelijk en brengt het gesprek op gang. Zo komen vragen aan bod als: ‘Met hoeveel centimeter is de zeespiegel gestegen sinds 1900?’ en ‘Waar in de keten ontstaat in rijke landen zoals Nederland de meeste voedselverspilling?’.

De inhoud van het Klimaatexamen en de Klimaatquiz wordt ontwikkeld door een onafhankelijke examencommissie met wetenschappelijke experts, onder wie klimaatjurist Tim Bleeker, hoogleraar Heleen de Coninck (TU Eindhoven en Radboud Universiteit), Tim van Hattum (Wageningen University & Research) en Marjolijn Haasnoot (Utrecht University en Deltares).

Meedoen is slagen

Het Klimaatexamen duurt ongeveer een uur en alle deelnemers slagen bij voorbaat. Deelnemers krijgen inzicht in hun kennisniveau, doen nieuwe kennis op en leren welke keuzes zij zelf kunnen maken voor een beter klimaat. Volgens de initiatiefnemers is die kennis essentieel. Wie beter begrijpt wat er speelt, kan ook betere keuzes maken. Thuis, op het werk en in de samenleving.

De aftrap vindt plaats op 7 mei met een Klimaatquiz van de Jonge Klimaatbeweging in Utrecht. Op 27 mei volgt de landelijke afsluiting met een publiek Klimaatexamen in de openlucht op het Anna van Buerenplein in Den Haag. De organisatie verwacht een volle ‘openluchtklas’ met diverse deelnemers uit het hele land. Van politici, CEO’s en bestuurders tot bekende en minder bekende Nederlanders.

Praktische informatie:

Periode: 8 t/m 29 mei 2026

Locaties: door heel Nederland