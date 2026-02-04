Klimaatverandering is dagelijks onderwerp van gesprek, van de keukentafel tot de politiek. Toch is niet altijd duidelijk welke feiten en cijfers daarbij kloppen. Aankomend voorjaar brengt het Nationaal Klimaatexamen daar verandering in. Van 8 tot en met 30 mei 2026 kunnen burgers en professionals in heel Nederland hun klimaatkennis testen en verrijken.

Inhoud en opzet van het Klimaatexamen

Hoe werkt het broeikaseffect globaal? Wie heeft klimaatverandering voor jou op de kaart gezet? En noem twee gevolgen van het verdwijnen van gletsjers, één voor mens en één voor de natuur. Het zijn voorbeelden van vragen die in de voorgaande twee edities van het Klimaatexamen aan bod kwamen.

Ook dit jaar wordt de inhoud samengesteld door een onafhankelijke examencommissie met experts van universiteiten en kennisinstellingen, waaronder het KNMI. Zij zorgen voor een breed palet aan actuele en wetenschappelijk onderbouwde vragen. Het examen geeft deelnemers inzicht in de stand van zaken rondom klimaatverandering en laat zien welke keuzes en maatregelen bijdragen aan de klimaatopgave.

Johan van den Neste, directievoorzitter Univé en examenkandidaat in 2025: “Klimaatverandering raakt ons direct, van schade door extreem weer tot vragen over hoe wij onze leefomgeving kunnen verduurzamen. Door deel te nemen aan het Klimaatexamen blijven we onze kennis ontwikkelen en werken we samen aan de impact die we dagelijks maken. Zo helpen we elkaar voorbereid te zijn op de toekomst.”

Nieuw: de Klimaatquiz

Nieuw dit jaar is de Klimaatquiz: een laagdrempelige variant van het Klimaatexamen, bedoeld om in teams met collega’s, vrienden of bekenden de klimaatkennis te verrijken en het gesprek aan te gaan. De quiz behandelt thema’s als de energietransitie, de circulaire economie en de voedseltransitie en maakt een soms complex en zwaar onderwerp toegankelijk en bespreekbaar.

Succesvolle editie in 2025

De vorige editie van het Klimaatexamen in 2025 was een groot succes. Het examen werd georganiseerd op 123 fysieke locaties verdeeld over alle 12 de provincies en trok meer dan 20.000 deelnemers, zowel online als offline. Ook dit jaar hopen de organisatoren op een brede deelname door het hele land.

Chris Mooiweer, directeur van mede-organisator Klimaatverbond Nederland: “Het Klimaatexamen is een positieve manier om het klimaat onder de aandacht te brengen. Eén groot deel van het examen gaat juist over wat mensen zélf kunnen doen. Deze kennis vergroot hun handelingsperspectief.”

Betrouwbare kennis als basis voor actie

Een effectieve aanpak van de klimaatcrisis begint bij betrouwbare en toegankelijke informatie. Dat is belangrijker dan ooit, nu 2025 wereldwijd het op drie na warmste jaar ooit was en de afgelopen elf jaar de elf warmste ooit gemeten zijn. Het 1,5°C-doel uit het Akkoord van Parijs raakt steeds verder uit zicht, maar elke tiende graad opwarming die wordt voorkomen, blijft van belang. Het beperken van de uitstoot van broeikasgassen blijft daarom urgent.

Maarten van Aalst, klimaatwetenschapper bij het KNMI, dat een belangrijke kennisbron is voor het examen: “We zien dat het vertrouwen in de klimaatwetenschap niet altijd vanzelfsprekend is. Op de recente klimaatconferentie in Belém, Brazilië heeft Nederland daarom steun uitgesproken voor het belang van toegankelijke en betrouwbare klimaatkennis. Het Klimaatexamen is een mooi voorbeeld van hoe we dat in Nederland handen en voeten geven.”

Zelf een Klimaatexamen organiseren

Scholen, buurthuizen, gemeenten, bedrijven en verenigingen kunnen zelf een Klimaatexamen of Klimaatquiz organiseren. Daarnaast is er een online versie van het examen beschikbaar. Organisatoren kunnen zich vanaf nu aanmelden; via de website zijn alle benodigde materialen en communicatietools beschikbaar.