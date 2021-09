Voedselpionier GREENFORCE introduceert plantaardige viskoekjes gemaakt van erwteneiwit

Vegetarische burgers, worstjes en gehaktballen hebben langzamerhand hun plek weten te veroveren in de supermarkt. Maar een visvervanger? Die ligt nog niet zo vaak op ons bord. Terwijl je met een geheel plantaardig dieet jaarlijks wel 850 kilo aan CO2 uitstoot kunt besparen. Dat is hard nodig – kijkend naar het alarmerende klimaatrapport van IPCC wat afgelopen maand is verschenen. Juist de oceaan, en haar bewoners, zijn een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen de opwarming van de aarde. De voedselpioniers van GREENFORCE, die Nederland eerder dit jaar kennis liet maken met vlees in poedervorm, introduceren daarom nu ook vis in poedervorm: een Easy Mix voor plantaardige viskoekjes gemaakt van erwteneiwit. Deze visvervanger zorgt voor bijna 75% minder uitstoot, is goed voor de oceaan en heeft de onmiskenbare smaak van vis. Bekijk hier het recept voor de traditionele viskoekjes. Ahoi!

De oceaan als bondgenoot

Met de documentaire Seaspiracy nog vers in het geheugen en het klimaatrapport van IPCC op tafel, kunnen we er niet meer om heen; actie is hard nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Naast minder vliegen en de fiets pakken naar kantoor, is de overstap naar een geheel plantaardig dieet één van de drie belangrijkste manieren om als consument je steentje bij te dragen. “Is vis dan ook al zo slecht?” horen we vaak. Ondanks dat er geen landbouwgrond voor nodig is, is het effect op het klimaat vergelijkbaar met het eten van vlees. Zo zorgen de sleepnetten van de visserij jaarlijks alleen al voor meer dan 1 gigaton aan CO2 uitstoot, dit is meer dan de wereldwijde luchtvaartindustrie. Daarnaast is een gezonde oceaan goed voor 30% van de wereldwijde CO2 opname en dus cruciaal in de strijd tegen klimaatverandering. “Met de introductie van de visvervanger zetten we een volgende stap in de richting van een volledig plantaardig dieet. Met de groeiende wereldbevolking kunnen we onze proteïne niet langer uit vlees en vis blijven halen. Er is een ware eiwitrevolutie gaande en hier dragen we met GREENFORCE graag aan bij” aldus Thomas Isermann, oprichter GREENFORCE.

Viskoekjes in poedervorm

Naast de plantaardige vleesproducten van GREENFORCE, zoals gehaktballen, worstjes en schnitzel, voegen de voedselpioniers nu een vis variant toe aan hun assortiment. De formule is hetzelfde; voeg simpelweg alleen water toe aan het poeder, laat de mix 30 minuten rusten in de koelkast en vorm daarna de viskoekjes. Easy peasy! De viskoekjes zijn gemakkelijk te bereiden en hebben de onmiskenbare smaak van vis. Lekker als Thaise snack of op traditioneel Duitse wijze met gepofte aardappel, crème fraîche en komkommersalade. De Easy Mix voor deze visvervanger is lang houdbaar, ongekoeld te bewaren en de hoeveelheid is zelf te bepalen waardoor voedselverspilling voorkomen wordt. Isermann: “Met onze Easy Mixen willen het beste en meest duurzame plantaardige alternatief bieden ter wereld. Na 8 jaar lang onderzoek hebben we nu het perfecte recept ontwikkeld, maar het stopt wat ons betreft niet bij ons huidige assortiment. Er zijn nog zo veel meer mogelijkheden voor een lekker plantaardig alternatief. Met het recept in poedervorm kunnen we alle kanten op!”.