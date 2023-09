THIS™, het snelst groeiende plantaardig vleesmerk van Groot-Brittannië, ligt vanaf deze week exclusief in de schappen van Albert Heijn. Deze stap markeert de eerste internationale uitbreiding van het bedrijf. Een belangrijke mijlpaal voor het merk, wat nu ook opschudding veroorzaakt in de plantaardige voedingsindustrie buiten de Engelse grenzen.

THIS™ exclusief bij Albert Heijn

Vanaf deze week ligt THIS™ exclusief in 430 winkels van Albert Heijn. Door te partneren met de Nederlandse supermarkt die zelf inzet op plantaardig, drukken ze samen een duidelijke stempel op de Nederlandse markt voor vleesvervangers. “Het was een ENORME onderneming voor ons bedrijf, omdat we een echt sterk partnerschap neer wilde zetten. We zijn ontzettend trots dat dit is gelukt, en dat in een van de hotste plantaardige markten ter wereld!”, zegt Andy Shovel, co-CEO en co-founder van THIS™.

Vier van de bestverkochte producten van het merk zijn nu verkrijgbaar bij Albert Heijn:

THIS™ Isn’t Beef Burgers: plantaardige burgers met rundvleessmaak.

THIS™ Isn’t Chicken Pieces: plantaardige stukjes met kippenvleessmaak.

THIS™ Isn’t Pork Sausages: plantaardige worstjes met varkensvleessmaak.

THIS™ Isn’t Streaky Bacon: plantaardig spekplakjes.

Is THIS™ vlees?!

Het assortiment van THIS™ is speciaal ontworpen om de smaak en textuur van populaire vleesproducten na te bootsen. Dit zorgt voor hyperrealistische vleesalternatieven. Daarbij bevatten alle producten meer proteïne dan hun vlees equivalenten en minder vet. THIS™ is ontstaan uit twee jaar uitgebreid onderzoek en ontwikkeling met een team van toonaangevende voedingswetenschappers. Het bedrijf staat erom bekend continu te innoveren om zo een steeds realistischer product te ontwikkelen. Oud vleesliefhebber en co-CEO van THIS™ Pete Sharman zegt hierover: “Na jarenlang vlees te hebben gegeten en verkocht, hebben Andy en ik onze kennis van vlees gekanaliseerd om de meest realistische vleesalternatieven ter wereld te maken. In eerste instantie resulteerde dit in kip- en baconproducten die niet alleen je vleescravings stillen, maar ook de grenzen verleggen van wat mogelijk is in plantaardige innovatie. Wij bootsen vlees na qua smaak, textuur, uiterlijk en geur, maar zonder de ethische gevolgen of impact op het milieu. We zijn blij dat de Nederlanders nu ook eindelijk THIS™ kunnen proberen!”

Eigenwijze wijze

THIS™ staat bekend als een gedurfd merk dat niet bang is om de status quo uit te dagen. Ze nemen een unieke, vaak luchtige benadering, om hun producten te promoten en om de aandacht te vestigen op duurzaamheid en plantaardige voeding. Ze doen dit met uitspraken zoals “grijp THIS™ bij de worstjes” en “onze missie is om dieren zo snel mogelijk met pensioen te laten gaan”. Ook in Nederland maken ze direct een humoristische klapper: elk THIS™ product heeft op de verpakking een beeld van een rode pet gekregen met de tekst “Make plant-based great again”. Deze uitdrukking, een knipoog naar de bekende slogan “Make America Great Again”, laat niet alleen direct de humor zien waar het merk om bekendstaat maar benadrukt ook hun missie.