67% van de Nederlanders ziet de peulvrucht – zoals de bruine boon, linzen of kidneyboon – nog niet als geschikte vleesvervanger. Dit blijkt uit het Nationale Bonenonderzoek, dat HAK liet doen onder Nederlandse consumenten. En dat terwijl een gezin honderden euro’s per jaar kan besparen als ze vlees een keer per week verruilen voor bonen. Die wissel is niet alleen goed voor de portemonnee, maar ook voor het klimaat, want bonen hebben een lagere CO2-uitstoot.

Uit het Nationale Bonenonderzoek blijkt dat de bruine boon nog steeds de favoriete boon van de Nederlander is, gevolgd door de witte boon en de kikkererwt. De favoriete maaltijd met bonen van de Nederlander is dan ook chili con carne. Curry met linzen en curry met kikkererwten zijn nummer twee en drie in de lijst.

Veel Nederlanders weten nog niet hoe ze bonen lekker kunnen klaarmaken, zo blijkt ook uit het onderzoek. Zeker een derde van de consumenten geeft aan niet te weten wat voor gerechten ze kunnen maken met peulvruchten. Zij geven aan dat dat een drempel is om vaker bonen te gaan eten.

Weinig kennis over gezondheidsvoordelen

Het onderzoek laat verder zien dat consumenten weinig kennis hebben over de gezondheidsvoordelen van peulvruchten. Ze zijn een bron van plantaardige eiwitten en door vlees af en toe te vervangen door peulvruchten, krijgen consumenten meer vezels binnen en minder verzadigd vet. Bovendien verlagen peulvruchten het LDL-cholesterol, wat helpt om de bloedvaten gezond te houden. De Gezondheidsraad stelt dat Nederlanders doorgaans al voldoende eiwitten eten en zij zich daarom überhaupt geen zorgen hoeven te maken over een tekort aan eiwitten, als zij regelmatig bonen op het menu zetten in plaats van vlees.

Besparing berekenen in euro’s en CO2

Om inzichtelijk te maken wat je precies kunt besparen, heeft HAK een tool ontwikkeld: de ‘Boonus-calculator’. De calculator laat zien wat consumenten kunnen besparen in euro’s, als ze vlees een keer vervangen door peulvruchten. Bonen zijn namelijk een bron van plantaardige eiwitten. De calculator vergelijkt de gemiddelde categorieprijs van vlees in een maaltijd, met de gemiddelde categorieprijs van een geschikt alternatief in peulvruchten. De wissel van vlees naar peulvruchten kan voor een gezin al gauw oplopen tot honderden euro’s per jaar. Als een gezin van vier personen bijvoorbeeld twee keer per week kipfilet vervangt door kikkererwten, dan levert dat een jaarlijkse besparing op van € 476,32.HAK hoopt dat de calculator consumenten motiveert om vaker voor de peulvrucht te kiezen als vleesvervanger. Uit recente CBS-cijfers (1) blijkt namelijk dat consumenten door de hoge vleesprijs vaker andere keuzes maken. Het onderzoek door HAK bevestigt dit: Sommige Nederlanders kiezen vanwege de prijs voor minder vlees (29%). Anderen gaan juist vaker voor goedkoper vlees (32%), bijvoorbeeld in grootverpakking of zonder keurmerk.

Naast winst in euro’s laat de calculator zien wat consumenten kunnen besparen aan CO2-uitstoot, met deze wissel naar peulvruchten. Bonen hebben een veel lagere uitstoot dan vlees en leveren bovendien een positieve bijdrage aan een bodem en biodiversiteit, met hun vlinderbloemige gewassen, die stikstof opslaan in de grond. Bovendien hebben peulvruchten weinig water en kunstmest nodig om te groeien, zo staat ook in de Nationale Eiwitstrategie.

De calculator biedt naast inzicht ook inspiratie met recepten, HAK hoopt dat dit de drempel verlaagt voor consumenten om de wissel eens te maken.

Peulvruchten prominenter in de supermarkt

De Gezondheidsraad kwam onlangs met een advies dat Nederlanders moeten streven naar een dieet dat voor 60 procent plantaardig en 40 procent dierlijk is (2). Op dit moment is die verhouding nog andersom: het merendeel van de eiwitten (57%) die Nederlanders binnenkrijgen bestaat nu uit dierlijke voedingsmiddelen.

Nicole Freid, algemeen directeur bij HAK: “Als we willen dat consumenten meer plantaardig gaan eten, moeten we de peulvrucht echt een veel beter podium geven. Iedere consument zou moeten weten dat peulvruchten niet alleen heel smakelijk zijn maar ook wat ze doen voor je gezondheid en het milieu. En dat je er dus ook nog eens serieus geld mee kan besparen bij het boodschappen doen.”

“Daarom willen we consumenten helpen en inspireren om vaker peulvruchten te eten, maar dat kunnen we zeker niet alleen. Het is van groot belang dat supermarkten de peulvrucht een beter podium geven, bijvoorbeeld door ze een veel prominentere plek te geven in de winkel. Ze zouden bij het ‘vers-eiland’ moeten staan, want dat is dé plek waar consumenten zich laten inspireren. Peulvruchten verdienen het om in de spotlight gezet te worden omdat ze een cruciale rol spelen in de transitie naar meer plantaardige en duurzame voeding. Duurzaam eten is niet per definitie ‘duur’, het kan juist goedkoper zijn en dat zou iedereen moeten weten: de peulvrucht is daarvan hét bewijs.”

(1) 05-03-2024 Centraal Bureau voor de Statistiek: Nederlanders kiezen bij een kwart van de hoofdmaaltijden voor vegetarisch

(2) 13-12-2023 Gezondheidsraad: Gezonde eiwittransitie