Lidl introduceert als eerste supermarkt deels plantaardig gehakt. Deze gehaktmix bestaat voor 60% uit rundergehakt en voor 40% uit erwteneiwit en smaakt hetzelfde als gehakt dat volledig uit rundvlees bestaat. Lidl wil hiermee de gehaktliefhebber motiveren om voor gehakt te kiezen waarvan de milieu-impact lager is. Daarnaast is de gehaktmix ook goedkoper dan het rundergehakt.

Gehaktmix: 60% rundvlees, 40% erwteneiwit, 100% smaak

Lidl kiest bewust voor een innovatie op gehakt omdat dit een populair artikel is*: de helft van de Nederlanders eet wekelijks gehakt. Ook is het een populair product onder gezinnen met kinderen. De gehaktmix ligt vanaf vandaag in alle winkels van Lidl in een verpakking van 300 gram voor €2,29.

Geert de Vries, inkoper Lidl: “Ik ben trots op het product dat we hebben ontwikkeld: een klassiek vleesproduct in een nieuw jasje. Met deze gehaktmix maak je de lekkerste pasta bolognese, maar ook een klassieke gehaktbal. De smaak is hetzelfde, maar de milieu-impact en prijs zijn lager. De ontwikkeling heeft best lang geduurd. We wilden namelijk een gehaktmix ontwikkelen die minder vlees bevat, maar wel met behoud van smaak. Ik durf te zeggen dat zelfs voor de echte vleesliefhebber deze gehaktmix niet te onderscheiden is van regulier gehakt.”

Prijsverlaging plantaardige basisboodschappen

Lidl heeft de ambitie om de verkoop van plantaardige eiwitverkopen in 2030 naar 60% te hebben verhoogd. Daarom is per vandaag ook een permanente prijsverlaging doorgevoerd op de plantaardige basisboodschappen. Deze zijn vanaf nu gelijk aan of lager dan de prijzen van de dierlijke variant. Het gaat hierbij om vleesvervangers én zuivelvervangers zoals plantaardige kwark, yoghurt, kaas en haverfraîche. Zo is de prijs voor onze klanten nooit een belemmering om de duurzamere keuze te maken.

Martine van Haperen, Proveg: “Lidl zet twee belangrijke stappen. Prijs is het voornaamste obstakel voor mensen om vaker voor plantaardig te kiezen. De stap om plantaardige producten dezelfde prijs of goedkoper te maken dan vlees en zuivel, neemt dat obstakel weg. Ook wil niet iedereen vleesvervangers of peulvruchten eten. Door een hybride product te introduceren, gewoon in het vleesschap, spreken ze echt de vleeseter aan. Die hoeft niet eens zijn consumptiepatroon te veranderen. Dit is een waardevolle toevoeging waarmee Lidl écht de kans heeft om invloed uit te oefenen op de eiwitverhouding.”

*Bron: Future of Food Instituut