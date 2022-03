Tijdens de Nationale Week zonder Vlees & Zuivel, van 7 tot en met 13 maart, lanceert het Nederlandse merk Vivera ‘de eerste lekkere plantaardige zalmfilet van Europa’. De filet heeft een vettige bite en valt door de flake-structuur als een echte zalm uit elkaar. Naast gezond ook duurzaam, want deze visvervanger levert geen bijvangst op en is niet in krappe kooien gekweekt. Vivera, het merk dat al sinds 1990 één van de pioniers is in de vleesvervangingsindustrie, wil met de introductie van de visvervanger een duurzaam en lekker alternatief bieden en kijkt hoe het product ontvangen wordt in het bekendste vissersdorp van Nederland. Een viskraam op de Dijk in Volendam deelde voor één dag plantaardige zalm uit. Want als visliefhebbers in Volendam het product kunnen waarderen, kan elke visliefhebber dat. De plantaardige zalmfilet van Vivera is vanaf deze week verkrijgbaar in de supermarkt.

“Een goede vleesvervanger wordt gekenmerkt door de combinatie van structuur en smaak. Het was dan ook een uitdaging om een plantaardige zalmfilet te ontwikkelen,” aldus Karin Löwik, international marketingmanager van Vivera. “Er is al eerder door een andere partij een plantaardige zalmfilet op de markt gebracht, maar dat smaakprofiel voldeed niet aan de verwachtingen waardoor die variant inmiddels niet meer verkrijgbaar is. Wij hebben veel tijd gestoken in het ontwikkelen van een volwaardig alternatief op het gebied van structuur en smaak. Met deze plantaardige zalmfilet hebben we echt het ‘zalmgevoel’ nagebootst.” In tegenstelling tot veel vlees- en visvervangers, bestaat de basis van de plantaardige zalmfilet niet uit soja maar uit tarwe-eiwitten. Daarnaast zijn er omega 3-vetzuren aan toegevoegd zodat de goede nutriënten van vis behouden blijven.

Gedragsverandering

Vivera wil met de introductie een verandering teweegbrengen in het eetgedrag van mensen die nog niet stilstaan bij de gevolgen van het eten van vis. Zo meldt de onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal dat zowel kweekzalm als wilde zalm schade aan het milieu veroorzaken. Bij wilde zalm komt dat door de bijvangst en overbevissing van dolfijnen, schildpadden, vissen en haaien. Kweekzalm wordt meestal gekweekt in krappe, drijvende kooien. Er worden vaak chemicaliën en antibiotica gebruikt om zeeluis tegen te gaan, die vervolgens in de zee en in de zalm terecht komen. Daarnaast is bij een kilo kweekzalm maar liefst twee tot vijf kilo wilde vis nodig als voer, iets dat weer leidt tot overbevissing. Löwik: “Ik geloof dat het benoemen van de noodzaak zorgt voor gedragsverandering. Vervolgens is het belangrijk om een lekker alternatief te bieden, zodat mensen gemotiveerd worden om anders te gaan eten.”

Aan tafel

De zalmfilets zitten per twee stuks à 100 gram in een verpakking en is met 3,49 euro voor 200 gram een stuk goedkoper dan een echte zalmmoot. “Waar vleesvervangers vaak duurder zijn dan vlees, is het omgekeerde het geval bij deze visvervanger. Ik ben benieuwd of dat ervoor gaat zorgen dat meer mensen ‘m gaan proberen,” aldus Löwik. De plantaardige vis kan op verschillende manieren worden bereid, zoals in de oven of in de pan. Lekker bij aardappeltjes en groenten of in stukjes in een salade verwerkt. Het recept van plantaardige zalmfilet met gebakken aardappelrozetjes en groenten is hier te vinden.

Tegen de stroom in

Net als de echte volwassen zalm in de natuur, wil Vivera tegen de stroom in zwemmen. Te beginnen met het uitdelen van de plantaardige zalm in Volendam op 1 maart, hét vissersdorp van Nederland. Löwik: “We hebben gekeken hoe open minded Volendammers zijn en of ze open staan voor een verandering in hun eetpatroon. En we waren natuurlijk ook benieuwd of het in de smaak zou vallen.” En dat Volendammers open minded zijn bleek wel uit de reacties. Een Volendammer, na het nemen van een hapje, zei: “Ja, dit komt heel goed in de buurt. Kijk maar eens… de kleur, de structuur.”

Vanaf deze week ligt de plantaardige zalmmoot in verschillende supermarkten, waaronder Plus, Jumbo en Albert Heijn.