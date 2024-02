Vivera, marktleider in plantaardige vleesvervangers, zet een belangrijke stap naar een duurzamere toekomst met de lancering van Plantaardig Kruimgehakt in een zakje. Deze voordeelverpakking bespaart maar liefst 70 procent plastic ten opzichte van de bakjesvariant. Het zakje is dus niet alleen makkelijker in gebruik, vermindert ook de negatieve impact op het milieu.

Vivera Plantaardig Kruimgehakt in zakje heeft een inhoud van 300 gram en is vanaf nu verkrijgbaar in alle winkels bij Albert Heijn. Vivera lanceert haar duurzamere voordeelverpakking in een tijdperk waarin bewuste en duurzame keuzes steeds meer de norm worden. De plasticbesparing is een belangrijke stap in de strijd tegen overmatig plasticgebruik en ligt in lijn met de duurzaamheidsdoelen van het bedrijf, zoals uiteengezet in Vivera’s recent gepubliceerde Impact Report. Het bedrijf streeft naar 45 procent minder CO2-uitstoot in 2030 en het reduceren van het plastic verbruik draagt hieraan bij.

Eerste plantaardige merk

Vivera is trots het eerste plantaardige merk te zijn dat deze stap zet, en bouwt voort op de beweging die eerder in gang werd ingezet door Albert Heijn. “Als plantaardig merk en B Corp-gecertificeerd bedrijf voelen we de verantwoordelijkheid om voorop te lopen op het gebied van duurzaamheid. Dit is een mooie eerste stap op het gebied van plasticbesparing en we kijken ernaar uit hier snel een vervolg aan te geven’’, zegt Karin Löwik, marketingdirecteur bij Vivera.

Plastic vuilnisbelt

Het is bekend dat plastic onze planeet belast en ons milieu schaadt. De bekende beelden van de plastic vuilnisbelt die op de oceaan drijft, tonen de problematische situatie voor de ecosystemen in onze oceanen. Jaarlijks worden in Nederland 26 miljard plastic voedselverpakkingen weggegooid. “Al doen de meeste mensen in Nederland hun best om plastic te scheiden, uiteindelijk word er slechts 30 procent van het plastic gerecycled. Het overgrote deel van het plastic gaat de verbrandingsoven in. Bovendien gaat de productie van plastic gepaard met veel CO2-uitstoot”, zegt Lowik. “Wij willen het probleem bij het begin aanpakken door het plasticgebruik in eerste instantie te verminderen.”

Bewuste consumenten

Ook consumenten zijn zich in toenemende mate bewust van de negatieve effecten van plastic. Onderzoek van Glocalities (2022, n=748) toont aan dat in Nederland 68 procent van de consumenten actief bezig is met het verminderen van hun plasticverbruik. Binnen de consumentengroepen die al meer met duurzaamheid bezig zijn is dit maar liefst 90 procent. Lowik: ”Aangezien vleesvervangers en plantaardige producten veel gegeten worden door bewustere consumenten, biedt dit nieuwe zakje een mooie oplossing om het plasticverbruik terug te dringen.”