Plantaardig voedingsmerk Vivera lanceert twee nieuwe Tofu-lijnen. Een productreeks bestaande uit een voorgevroren stevige tofu, zachte tofu, gerookte tofu en een Aziatische productlijn. Hiermee maken ze het eiwitrijke product toegankelijker voor alledaags gebruik. Zo is de stevige variant gebaseerd op een TikTok hype om tofu in te vriezen om de structuur de verbeteren.

Het invriezen van tofu zorgt ervoor dat er een stevigere textuur ontstaat die meer smaak opneemt. “Deze veelgebruikte TikTok-hack zorgt ervoor dat de tofu een extra bite krijgt en marinades beter worden opgenomen, zegt Karin Löwik, Marketing Director van marktleider in vleesvervangers Vivera. Met deze tofu, hebben we dit al voor de consument gedaan, zodat ze dit zelf niet meer hoeven te doen. Zo maken we het voor iedereen zo makkelijk mogelijk om van de voordelen van tofu te genieten. Gebruikers kunnen direct en zonder te plannen beginnen met koken en een smaakvolle plantaardige en eiwitrijke maaltijd op tafel zetten.” Daarnaast voegt de plantaardige voedingsexpert een zachte tofu voor soepen en desserts toe aan haar assortiment en verbetert ze het recept voor de gerookte tofu.

Gezond en veelzijdig

Tofuproducten bevatten veel goede voedingsstoffen en zijn een gezonde toevoeging voor een maaltijd of een voedzaam alternatief, ook voor bijvoorbeeld (top)sporters. Het bevat veel eiwit, weinig calorieën en weinig verzadigde vetten. Tofu bevat ijzer, kalium, magnesium en de Vivera tofu is gemaakt van Europese biologische sojabonen. Löwik: “Tofu is een veelzijdig product en te gebruiken in veel verschillende gerechten. Toch kan dit ook verwarrend zijn. Ervaren tofu-koks weten hoe belangrijk het is om met de juiste basis te beginnen. Anderen weten vaak niet met welke soort tofu je welke gerechten kunt maken en hoe je tofu lekker kunt bereiden. Om het zo makkelijk mogelijk te maken, hebben we meer info op “How to Tofu”. Hier vinden gebruikers uitleg, video’s, receptinspiratie en een receptenboekje.’’

Aziatische invloeden

Naast de verschillende tofu-texturen brengt Vivera de Tofusion-reeks, een combinatie van tofu, groente en kruiden, geïnspireerd op de Aziatische keuken. De Japanse variant bevat edamamebonen, prei, lente-ui, gember en knoflook en heeft dan ook een rijke umami-smaak. De Tofusion geïnspireerd op de Koreaanse stijl bestaat uit witte kool, wortel, knoflook en chilipeper en brengt daardoor een kimchi smaak met zich mee. Löwik: “Door de rijke combinatie aan smaken, kun je zonder te marineren direct aan de slag. Deze varianten laten zien hoe veelzijdig en smaakvol tofu kan zijn en verlagen hiermee ook de drempel voor mensen die denken dat tofu saai of niet lekker is. Ze zijn voor zowel tofu-fans als beginnende tofu-koks in een korte tijd te bereiden in de oven, pan of airfryer. Je kunt het plantaardige product gebruiken voor Aziatische gerechten of als voedzame snack.”

Foto: De Hippe Vegetariër