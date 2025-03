Unilever heeft vandaag aangekondigd dat het een bindend bod heeft ontvangen van Vivera om De Vegetarische Slager over te nemen. Het merk werd in 2018 door Unilever gekocht van oprichter Jaap Korteweg en heeft sindsdien gemiddeld een sterke groei met dubbele cijfers laten zien, uitgebreid naar een aanwezigheid in meer dan 55 markten wereldwijd – zowel in de detailhandel als in de foodservice. (Redactie: Vivera is sinds 2021 onderdeel van vleesgigant JBS, het grootste vleesbedrijf ter wereld.)

“Zoals we tijdens ons Investor Event van 2024 hebben aangegeven, wil Unilever zijn portfolio aanscherpen voor langetermijngroei en schaalbaarheid, waarbij de focus ligt op minder, grotere merken. De gekoelde en bevroren producten van De Vegetarische Slager vereisen een aparte toeleveringsketen en een specifiek inkoopmodel, waardoor ze minder schaalbaar zijn binnen het bredere Unilever Foods-portfolio. Bovendien verschilt de unieke set van technologische en R&D-mogelijkheden die de opmerkelijke innovaties van De Vegetarische Slager aansturen, aanzienlijk van de vereisten van het bredere Unilever-portfolio. Deze afwijking maakt een verkoop van het merk de beste optie voor zowel Unilever als De Vegetarische Slager. ”

Heiko Schipper, President Unilever Foods: “Sinds de overname heeft De Vegetarische Slager een aanzienlijke groei doorgemaakt en veel buitengewone producten gelanceerd. De creatieve, impactvolle communicatiecampagnes hebben oprechte liefde voor het merk onder consumenten aangewakkerd. Deze inspanningen hebben niet alleen het succes van het merk bevorderd, maar ook de Unilever-verbintenis met plantaardige voeding en baanbrekende innovatie versterkt.

“Ik geloof dat De Vegetarische Slager klaar is voor nog meer succes in de volgende fase van haar reis onder nieuw eigenaarschap dat zich toelegt op plantaardige vleesvervangers. Deze gerichte expertise zal het merk ondersteunen in haar ambitieuze doel om de Grootste Slager ter Wereld te worden.”

Rutger Rozendaal, CEO van De Vegetarische Slager: “We zijn erg enthousiast dat De Vegetarische Slager de krachten bundelt met Vivera, omdat het de mogelijkheid biedt om onze krachten te bundelen en nog meer waarde te leveren aan onze partners en onze consumenten”.

Willem van Weede, CEO Vivera: “De indrukwekkende en onvermoeibare toewijding van de mensen van De Vegetarische Slager hebben de visie van Jaap Korteweg tot leven gebracht op ongekende schaal en ‘niets opofferen’. Vivera is er trots op zich te verenigen met zulke gelijkgestemde gelovigen in en experts

van plantaardige producten, met dezelfde grote ambitie voor een betere en veel meer plantaardige voedselketen. We kijken ernaar uit om samen deze belangrijke transitie te versnellen, door de complementaire competenties van onze beide bedrijven te benutten.’

Het bindende aanbod is onderworpen aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, wettelijke vereisten en consultatieprocessen. De voltooiing wordt verwacht in Q3 2025.