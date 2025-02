Lidl zet een nieuwe stap in de eiwittransitie met een verbeterd assortiment vleesvervangers. De smaak en structuur zijn verbeterd. Daarnaast zijn de voedingswaarden geoptimaliseerd. Hierdoor voldoet nu ruim twee derde van de vleesvervangers aan de criteria van de Schijf van Vijf. Daarnaast hebben de producten een nieuwe verpakking gekregen, waarvoor minder verpakkingsmateriaal benodigd is. Met dit verbeterde assortiment wil de supermarkt klanten stimuleren om vaker voor vleesvervangers te kiezen.

Gijs Regtuit, inkoper Lidl Nederland: “Voordat we aan dit traject begonnen, hadden we al een duidelijk doel voor ogen: we wilden het beste assortiment vleesvervangers in Nederland aanbieden. In totaal zijn we langer dan een jaar bezig geweest om voor elke vleesvervanger de meest optimale receptuur te ontwikkelen. Een grote uitdaging hierbij was het vinden van de juiste structuur, smaak en bite. Bij het traject zijn verschillende leveranciers betrokken geweest, die speciaal voor Lidl verschillende recepturen hebben ontwikkeld die nog niet in de markt bestonden. Hierdoor hebben we een uniek assortiment neer kunnen zetten, zowel op het gebied van smaak als voedingswaarden. Dit resultaat maakt mij ontzettend trots en ik ben heel benieuwd hoe het door onze klanten ontvangen zal worden!”

Aantal vleesvervangers Schijf van Vijf verdrievoudigd

Het gehele assortiment vleesvervangers is verbeterd op het gebied van smaak, structuur en voedingswaarde. Zo is er meer dan 30% zout verlaagd in de vegan balletjes en het vegan rulgehakt. Waar eerder zeven producten binnen de Schijf van Vijf vielen, zijn dat er nu 21. Dit is met name gerealiseerd door het verlagen van het zoutgehalte. Daarnaast is het aantal volledig plantaardige vleesvervangers binnen het assortiment gestegen van 15 naar 24. Zo zijn onder andere de vegetarische burger en champignonburger vernieuwd en zijn deze nu volledig plantaardig (vegan). Daarnaast is het assortiment uitgebreid met zes nieuwe producten.

Martine van Haperen, expert voeding en gezondheid bij ProVeg: “Het is belangrijk dat vleesvervangers niet alleen duurzamer zijn dan vlees, maar ook helpen om Nederland gezonder te maken. We weten uit onderzoek gelukkig al dat vleesvervangers gemiddeld een gezondere samenstelling hebben dan vergelijkbare vleesproducten. De meeste plantaardige worst bevat bijvoorbeeld minder verzadigd vet en meer voedingsvezels dan varkensworst. Maar vleesvervangers zijn vaak wel nog net zo zout als dierlijk vlees. Daarom is het een hele positieve ontwikkeling dat Lidl het zoutgehalte in haar vleesvervangers heeft verlaagd en meer gezonde vleesvervangers heeft geïntroduceerd.”

Duurzaam én gezond

Het doel van Lidl is om richting 2050 de verkopen in lijn te brengen met Het Planetary Health Diet. Als onderdeel hiervan streeft Lidl naar 60% plantaardige eiwitverkopen in 2030, op basis van de Eiweet-methodiek. Daarnaast heeft de supermarkt als doel dat in 2025 minimaal 38% van de verkopen voldoet aan de Schijf van Vijf.

Chantal Goenee, specialist duurzaamheid en gezondheid Lidl Nederland: “De aanpassingen van ons assortiment zijn een belangrijke stap in het versnellen van de eiwittransitie en het gezonder maken van ons assortiment. Door meer plantaardige alternatieven aan te bieden en deze verder te verbeteren op smaak en voedingswaarden, maken we het voor onze klanten makkelijker om bewuste keuzes te maken. Deze stappen dragen niet alleen bij aan een gezonder voedingspatroon, maar helpen ook bij het verduurzamen van het voedselsysteem.”

Kortingsactie op vleesvervangers tijdens Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel

Lidl is dit jaar wederom partner van de Nationale Week Zonder Vlees en Zuivel. Tijdens deze week (van 3 t/m 9 maart) profiteren Lidl Plus klanten van aantrekkelijke kortingsacties op de vleesvervangers.